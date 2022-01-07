Некуда тебе уходить, дед 6 Телеграм-канал «Серпом По»

7.01.2022, 11:02

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Видения Хусейна и Каддафи не дают покоя.

А вот кремлевскому деду, похоже, больше никто не скажет - уходи! Прошли те времена, когда народ выходил на болотные и прочие тверские, чтобы поговорить, достучаться, прокричать. Вывешивал плакаты на Софийской набережной напротив Кремля (как 1 февраля 2012-го), чтобы он прочитал.

Все закатано, задушено и запугано. Но радоваться путинцам едва ли стоит.

Как известно, русские долго запрягают (терпят), но быстро едут. И это будут уже не московские "казаки-разбойники" с "космонавтами", не белорусские культурные протесты со сниманием обуви и даже не киевский майдан с кострами и не алматинские погромы.

Это будет "до основания", с "русским бунтом, бессмысленным и беспощадным". В который сейчас не верит никто - ни власти, ни ее противники.

А вспыхнет он, как обычно, из-за чего-то не особо и существенного. Не подвезли хлеб вовремя, как в Петрограде в 1917-м или подняли тарифы на газ, как в Актау в 2022-м - не важно.

А важно другое - что вдруг ни одного городового на улицах столицы Российской империи в 17-м, ни одного милиционера на площадях столицы СССР в 91-м..

И помощи ждать не от кого и неоткуда, хотя у тебя вроде все было: Росгвардия, ФСБ, МВД, ФСО, твои войска стояли в Беларуси, Украине, Грузии, Армении/Азербайджане, Молдове, Казахстане, Таджикистане, Киргизии, Сирии, Африке....

Но никто не пришел, даже верная на словах "дикая дивизия" слилась. И не поможет ни отставка технического правительства, ни запоздалые плюшки.

И только запах сгоревших документов из сейфа, страшные видения Хусейна и Каддафи и "пропуск в рай".

Не будет больше лозунгов. Не будет больше слов. Некуда тебе уходить, дед. И оставаться негде. А остается одно - ждать.

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