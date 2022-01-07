В Талдыкоргане повстанцы штурмовали здание СИЗО 1 7.01.2022, 11:08

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Появилась информация о захвате протестующими воинской части и аэропорта.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

В Талдыкоргане повстанцы штурмовали здание СИЗО. По неподтвержденной информации, захвачена воинская часть и аэропорт.

В редакцию Orda.kz поступило сообщение о том, что аким Талдыкоргана Ержан Жасыбаев получил травму головы во время протестов в городе.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Ситуация развивается стремительно: на третьи сутки протесты охватили всю страну, начались столкновения с применением светошумовых гранат, а правительство отправили в отставку.

К вечеру 5 января протестующие захватили ряд правительственных зданий, в том числе аэропорт в Алматы.

6 января ОДКБ по просьбе президента Токаева начало вводить иностранные войска в Казахстан.

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