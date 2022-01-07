Завтра днем будет до -5°С 7.01.2022, 11:15

Прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

7 января погоду в основном будет определять холодная неустойчивая воздушная масса, ночью по юго-востоку страны сохранится влияние атмосферных фронтов. Ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность, пишет pogoda.by.

Ночью на большей части территории, днем местами по северу страны пройдет кратковременный снег, ожидается слабая метель. На дорогах республики гололедица. Ветер западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -4°С по юго-западу до -13°С по северу страны, максимальная днем 0..-6°С. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

8 января погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах по Витебской области пройдет небольшой кратковременный снег. Местами ожидается слабый туман, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -4..-10°С, при прояснениях -11..-14°С, днем 0..-5°С.

9 января скажется влияние фронтальной системы, смещающейся с территории Украины. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдет снег, по юго-востоку слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -4..-9°С, при прояснениях до -11°С, днем 0..-6°С.

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