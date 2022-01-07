Мнение: Афганский синдром в белорусском обществе никто не отменял 7.01.2022, 11:26

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Белорусские власти не позаботились о том, чтобы выучить некоторые уроки советского прошлого.

— Вчера белорусские власти озаботились историческим прошлым. И это целиком логично. Потому что каждый знает, что нет лучшего способа разобраться с текущими проблемами, чем исправить прошлое, — пишет телеграм-канал «Письма к дочери». — Вот не получилось укротить соседей мигрантами, так теперь белорусские власти начнут наводить правильный конституционный порядок во временном континууме сразу с Речи Посполитой. А потом можно уже будет сразу назад в будущее. Потому что будущее в его теперешним состоянии не сулит ничего хорошего.

Хотя странно, что, озаботившись Полоцким княжеством, белорусские власти не позаботились о том, чтобы выучить некоторые уроки своего советского прошлого. По крайней мере, поучительный урок насчет последствий ввода ограниченного контингента войск в чужую страну

Конечно, с одной стороны, восстанавливать стабильность в Казахстане будут все-таки специально обученные добровольцы. То есть, даже в худшем случае, аналогию надо проводить не с советскими войсками в Афганистане, а скорее с российскими в Сирии.

Но, с другой, афганский синдром в белорусском обществе никто не отменял. Это Россия встает с колен, лязгая гусеницами танков. А мирный статус Беларуси закреплен в действующей конституции и государственном гимне.

И не зря же власти все эти годы старались не афишировать участие белорусских военных даже в миротворческих миссиях ООН. И теперь у родителей мальчиков около призывного возраста появился дополнительный повод, чтобы относиться к власти с подозрением. Потому что если сегодня отправляют роту добровольцев в Казахстан, то нет никаких гарантий, что завтра полк белорусских призывников не понадобится еще где-нибудь.

И, знаешь, я еще скажу сейчас может крамольную вещь. Но вот мне кажется, что у президента Казахстана, как это ни парадоксально, есть хороший шанс помириться с народом и не очень сильно испортить отношения с Западом. Несмотря на все трагические события, которые там сейчас происходят. Если ему, конечно, не помешают некоторые миротворцы из ограниченного союзнического контингента.

Потому что, с одной стороны, казахстанский протест оказался слишком радикального свойства, чтобы его можно было называть мирным. И я подозреваю, что даже твердые сторонники перемен в Казахстане не очень одобряют стрельбу из автоматов по окнам и насильственное перераспределение материальных благ.

А с другой стороны, у президента Казахстана хватило здравого смысла сразу предложить недовольным переговоры и пойти на уступки. И если власти Казахстана не станут увлекаться местью врагам стабильности, то их новая стабильность может получиться гораздо крепче, чем белорусские власти могли себе даже мечтать.

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