Зимние лайфхаки, которые упростят жизнь белорусскому автомобилисту 7.01.2022, 11:34

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Из подручных материалов и без вреда.

Зима преподносит автомобилистам свои сложности, но люди из поколения в поколение передают советы, помогающие решать те или иные проблемы. Abw.by поделился парой советов.

Чистим фары без вреда

Протирать пластиковую оптику тряпкой или губкой вредно: грязь – это абразив, который в процессе вытирания просто будет царапать мягкое покрытие.

Лучше удаляйте загрязнения с помощью сильной струи. Для этого можно использовать упаковку из-под моющего средства или обычную пластиковую бутылку, проделав в ее пробке одно или несколько небольших отверстий. Если выходите из дома, можете залить в бутылку обычную воду. Если храните ее в машине, лучше использовать зимний омыватель.

Чтобы не замерзло

Бывает, что на продолжительное время в машине приходится оставлять какие-то вещи или продукты, которые чувствительны к температурному режиму. Зимой, когда за несколько часов стоянки салон машины сильно остывает, вещи могут замерзнуть. Избежать этого поможет термосумка или термопакет. Летом мы убедились в том, что они в одинаковой степени замедляют изменение температуры содержимого, а ведь это работает не только на нагрев, но и на охлаждение!

Неочевидные способы заботы о "дворниках"

Теперь поговорим о тех деталях автомобиля, которые расположены снаружи и вечно замерзают. Классика жанра – щетки стеклоочистителей. Термосумка здесь не поможет. Встречаются советы надевать на них носки, но, на наш взгляд, это мало того что выглядит странно, так еще и сама ткань может примерзнуть к щеткам или стеклу так, что только добавит проблем. А вот вариант с целлофановыми пакетами или, например, упаковкой из-под багетов выглядит более реалистичным.

Кстати, точно так же можно при обещанных снегопадах прикрывать и зеркала, чтобы потом их не царапать скребком. Особенно если зеркала без подогрева.

А вот интересный способ избежать примерзания щеток к стеклу, подсмотренный в одном из столичных дворов: просто развернуть щетки, повернув их на 180 градусов. Это, возможно, не избавит от проблемы льда на самих резинках, но отдирать их от стекла точно не придется. И это куда лучше, чем просто поднимать щетки вверх: длительное нахождение в таком положении приводит к растягиванию и ослаблению пружин рычагов стеклоочистителя. Правда, так развернуть щетки позволяет далеко не каждая конструкция креплений.

И вспомним про замки!

Их дедовских способов разморозки личинки замка – самым эффективным из подручных средств оказалась настойка боярышника. Еще бы, ведь в ней 65% этанола! И это вариант, тем более что куда больше шансов, что поблизости будет именно аптека, а не магазин с размораживателем. Заодно берите сразу шприц, чтобы залить средство в замок.

В условиях пандемии еще она альтернатива – антисептик для рук. Он также имеет высокий уровень содержания спирта, его тоже можно использовать для решения подобных проблем. Что же касается специального размораживателя, то зимой лучше один держать дома, второй – в машине (кое-как одну из дверей вы все же откроете, но чем потом устранить проблему окончательно?).

Чтобы не замерзали стекла

При повышенной влажности в салоне стекла сначала запотевают изнутри, а затем под действием низкой температуры замерзают – и приходится что-то придумывать, чтобы удалить этот лед. Понятно, что надо разбираться с повышенной влажностью – из-за чего она появляется? Еще можно обрабатывать стекла разными средствами. Но как вообще избежать запотевания и обмерзания стекол изнутри и снаружи?

Совет такой. Перед окончанием поездки уменьшаем подачу теплого воздуха. Приехав на место ночной стоянки, выключаем двигатель, открываем все двери на несколько минут, чтобы салон и стекла остыли. Это значительно снизит риск обмерзания стекол с обеих сторон.

Вообще чистить стекла скребком (или пластиковой карточкой, если только она под рукой) стоит в исключительных случаях. Лучше использовать тот же антилед. Если его нет, в бутылку с пульверизатором можно залить обычный омыватель – он тоже помогает. Как вариант можно использовать самодельное средство, которое будет содержать достаточно спирта, но тут уж все зависит от фантазии и бюджета.

Ускорить прогрев двигателя

B мороз двигатель после запуска нужно несколько минут прогреть на холостых, затем начинать движение, первые несколько километров избегая большой нагрузки. Это вы и так наверняка знаете, но есть момент, про который некоторые забывают. В первые минуты движения салон тоже холодный, а согреться или подать теплый воздух к лобовому стеклу хочется как можно быстрее. Вот и включают водители "печку" сразу на максимум – это касается и оборотов вентилятора, и температуры. В итоге тепло у мотора отбирается, он прогревается дольше. В сильный мороз современные дизели из-за этого также частенько не нагреваются до рабочей температуры.

Выход? Включать вентилятор на 1-2-ю скорость, регулятор температуры выставлять на среднее значение. Когда двигатель прогреется, можно и печку сделать погорячее. Кстати, системы автоматического климат-контроля именно по такому алгоритму обычно и работают. Но и здесь есть нюанс: если резко подать горячий воздух на холодное стекло, из-за перепада температур оно может лопнуть. Поэтому температуру стоит увеличивать постепенно.

Как обойтись слабым аккумулятором без подзарядки

Старая батарея зимой – это вечная головная боль. Не будем сейчас про то, как ее реанимировать, или давать тривиальный совет купить новую. Что делать, если аккумулятор слабый и есть риск, что при наступлении морозов его уже будет не хватать, а возможности подзарядить от сети или "прикурить" нет?

Скажем, вы поехали на выходные на хутор, там вас застали морозы. Как выбираться? Занесите на ночь аккумулятор в теплое помещение. С большой долей вероятности прогретая батарея (если она еще не совсем "убитая") сможет дать необходимый пусковой ток.

Как улучшить проходимость

Ограничимся советом о том, как добавить колесам сцепления со сложным покрытием – льдом или снегом. Мало кто в нашей стране использует цепи или браслет противоскольжения. В принципе их можно сделать самостоятельно, ну а если вы только сейчас столкнулись с проблемой проходимости и вопрос нужно решать оперативно, то вот вам лайфхак: трос, да еще и с узлом, отлично заменяет браслет. Правда, использовать такой способ можно далеко не со всеми колесными дисками.

Не пролить ни капли на пол

Следует избегать попадания воды на пол автомобиля. Во-первых, это провоцирует коррозию днища изнутри, во-вторых, часто под ногами водителя или пассажира размещаются электронные блоки, которые в таких случаях страдают от влаги.

Именно по этой причине на зиму следует использовать резиновые коврики. Но часто у них не очень высокие бортики, а снег, если его тщательно не отряхивать с обуви, начинает скапливаться, таять – ну и вы поняли, что происходит дальше.

По этому поводу есть несколько советов. В свое время мы тестировали специальные коврики-памперсы, которые впитывают влагу. Тогда же выяснили, что достойной альтернативой может быть обычная медицинская пленка. А еще при отсутствии других вариантов можно использовать газеты. В любом случае польза будет.

Ну а как быть с удалением уже скопившейся на ковриках воды? Попытка их вынуть наверняка приведет к заливанию пола. Понятно, что можно использовать губку или тряпку, а если их нет? Встретился интересный совет: можно скатать снежок и положить его на коврик – он будет впитывать воду! А еще можно просто заниматься этим вопросом после ночной стоянки, когда вода замерзнет. В этом случае вынимать коврики можно смело: убрать упавший на пол снег или лед куда проще, чем пролитую воду.

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