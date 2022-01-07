Казахстан в огне: «Старик, уходи!» 5 Михал Кацевич, «Белсат»

7.01.2022, 11:37

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Это также урок для Лукашенко и Путина.

Протесты в Казахстане показывают, что стабильность авторитарных систем иллюзорна, а взрыв эмоций, что долго не имели выхода, может произойти внезапно. Казахам в конце концов надоел Назарбаев. Это также урок для Лукашенко и Путина.

В результате бурных протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство премьер-министра Аскара Мамина. В свою очередь Нурсултан Назарбаев покинул пост главы Совета безопасности, оставаясь председателем правящей партии.

Фото: ztb_qaz

До 19 января в Алматинской и Мангыстовской областях ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час. После и в других городах, а также в столице, Нур-Султане. Несмотря на это, протесты не прекращаются. На улицах Алматы появилась армия (вероятно, Национальная гвардия) и спецназ полиции на бэтээрах. Власти отключили интернет и заблокировали социальные сети. Во время акций протеста в Алматы произошли острые столкновения с полицией: протестующие жгли полицейские машины, уничтожали правительственные здания. В городе Актау демонстранты захватили в плен целый отряд полиции и армии.

Крупнейшие протесты в истории независимого Казахстана начались с резкого повышения цены на сжиженный газ – в начале года она выросла на 200 %. Однако у протестующих очень быстро появились политические требования.

«Старик, уходи!» – кричат демонстранты в адрес Нурсултана Назарбаева, который правит с советского времени и на протяжении всего периода независимости.

Уже есть требования реформ и свободы СМИ. Восстание показало, что стабильность в Казахстане – это миф. Оно не должно вызывать удивления: на улицах казахских городов регулярно проходили меньшие акции протеста, во время которых выражали недовольство различные социальные группы. Они носили политический характер и жестоко подавлялись, поэтому не привлекали тысяч, как вопрос повышения цены на газ.

Фото: newsnurkz

Газового бунта в Казахстане боятся Александр Лукашенко и Владимир Путин. Это еще один признак того, что стабильность системы, поддерживаемой репрессиями, пропагандой и коррупцией больших социальных групп, может развалиться, как карточный домик. Чем закончатся казахские протесты, неизвестно. Возможно, их подавят, а может, власть пойдет на шаткий компромисс. Одно можно сказать точно: эпоха Назарбаева заканчивается, и созданная им система будет гнить и сотрясаться очередными взрывами социального недовольства.

Иллюзия благополучного спокойствия

В Казахстане многое было иллюзорным. Казалось бы, власть была стабильна. Она сумела пройти успешную трансформацию. В марте 2019 года Нурсултан Назарбаев, руководивший в течение трех десятилетий (еще в советском Казахстане и после обретения независимости), подал в отставку с поста президента. На досрочных президентских выборах был избран новый президент – Касым-Жомарт Токаев.

Фото: newsnurkz

Однако Назарбаев ушел в тень лишь внешне. Он остался первым президентом, лидером нации, то есть елбасы. Он по-прежнему управляет государством. В январе прошлого года на парламентских выборах его партия «Нур Отан» набрала более 70% голосов.

Казалось бы, власть уважают. А она может симулировать трансформацию и изменения. Полтора года назад новый президент отстранил от должности сенатора – всесильную Даригу Назарбаеву, дочь первого президента, которую даже считали потенциальной преемницей власти. Это был важный жест, который укрепил Токаева в системе власти, но не сильно изменил положения вещей с точки зрения среднестатистического казаха.

Казахстан с виду – самая развитая страна в постсоветской Центральной Азии. С экономикой, питаемой нефтедолларами. Прошлогодний пандемический кризис и падение цен, а также сокращение экспорта нефти и газа ударили по кошелькам казахов.

Похоже и с хорошими отношениями с Россией и Китаем, а также с США и Европой, и умением вести порой довольно напористую политику. Это тоже лишь иллюзия. Три года назад сотни казахов протестовали против экспансии китайских компаний. Огромный приток китайских инвестиций, разрешенный Назарбаевым, – болезненная тема, так как они конкурируют с местным бизнесом и влияют на снижение зарплат.

«Старик, уходи!»

Однако именно нефть и газ – величайшее богатство Казахстана – стали причиной протестов. Из-за резкого повышения цен на газ для населения в воскресенье начались первые акции протеста в Мангыстовской области на Каспийском море. Именно здесь одно из сердец казахской нефтегазовой отрасли. И в этом каспийском Кувейте люди, работающие в основном в горнодобывающей промышленности, получили шокирующие счета за газ.

Фото: newsnurkz

Этот регион вообще неспокойный. В декабре 2011-го и январе 2012 года в городе Актау (столица области) и в нефтяном Жанаозене произошли крупнейшие в истории независимого Казахстана протесты и забастовки рабочих. В стотысячном Жанаозене на улицы вышли 15 тысяч человек. Тогда власть отреагировала очень жестко. Произошла бойня, армия обстреляла протестующих. Погибли 14 человек (официально).

Когда в воскресенье в нефтяной провинции взорвался новый бунт, власти не успели отреагировать, так как беспорядки очень быстро начались и в Алматы, бывшей советской столице, крупнейшем городе страны. Сейчас люди выходят на улицы в других центрах. Власти не могут рассчитывать только на полицию и армию, поэтому начали переговоры. Ответственность за подорожание возложили на правительство. Президент пообещал снизить цены на газ. Однако этого может быть уже недостаточно.

Все потому, что казахи прекрасно понимают, на чем держатся иллюзии в их стране. Они знают, что на самом деле за состояние государства отвечает только один человек – Назарбаев, которому 82 года. Именно он построил эту систему: экономика, где доминируют несколько олигархических кланов, коррупция и все большая зависимость от притока китайского капитала.

Когда Нурсултан Назарбаев освободил президентский пост в 2019 году, он оставил после себя не только авторитарную систему и олигархическую экономику в руках клановой элиты, но и своего любимого ребенка – столицу в северных степях. После обретения независимости он переехал в провинциальную Астану. Стоимостью миллиардов долларов в степи вырос стеклянный город, полный офисных зданий, корпоративных штабов и офисов. Уходя, он сменил ее название на свое имя – Нур-Султан.

Сегодня даже в современных районах города для казахской элиты и номенклатуры звучит лозунг «Старик, уходи!». И момент, когда это произойдет, все ближе.

Михал Кацевич, «Белсат»

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