Как белорусы будут отдыхать в 2022 году? 7.01.2022, 11:50

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В Беларуси меньше всего праздничных дней среди соседей.

В Беларуси — десять дней в году являются праздничными и нерабочими. Но пять из них в 2022-м выпадают на обычные выходные, это значит, что в этом году мы получим только пять дополнительных выходных. Еще два соединят с праздничными, но их придется впоследствии отработать. Для сравнения: в России 27 дней будут праздничными, в Латвии — 15, в Литве — 14, в Польше — 13 и в Украине — 11 дней, пишет «Наша Нива».

В Беларуси — десять дней в году являются праздничными и нерабочими. Но пять из них в 2022-м выпадают на обычные выходные, это значит, что в этом году мы получим только пять дополнительных выходных. Еще два соединят с праздничными, но их придется впоследствии отработать. Для сравнения: в России 27 дней будут праздничными, в Латвии — 15, в Литве — 14, в Польше — 13 и в Украине — 11 дней.

В апреле празднуем Пасху: 17-го — католики, 24-го —православные. Праздник, как известно, в воскресенье, поэтому по белорусским законам, никаких дополнительных праздников не будет. Однако у нас есть Радуница, которая в этом году выпадает на 3-го мая, вторник. И как обычно, нерабочим будет и понедельник, который правда, придется после отработать — 14-го мая. Итак, в мае отдыхаем 1-го (это воскресенье), 2-го и 3-го — есть время посадить картофель. Далее выходим на работу с 4-го по 6-го. А с 7-го по 9-е вновь отдыхаем, День Победы в этом году будет в понедельник.

Следующий государственный праздник — День Независимости 3-го июля, который выпадает на воскресенье, так что никаких дополнительных выходных не будет.

А вот 7 ноября, День Октябрьской революции, который все еще является праздником в Беларуси, будет в понедельник, так что этот день нерабочий.

И остается католическое Рождество в декабре, 25-го выпадает на воскресенье, дополнительных выходных не будет. Напомним, что рабочий день, предшествующий праздничному, должен быть сокращенным на час.

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