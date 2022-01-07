Топ рождественских песен от белорусских музыкантов 1 7.01.2022, 12:00

Среди них - известный мировой хит Jingle Bells по-белорусски от группы «Палац».

Сегодня православные верующие празднуют Коляды. «Белсат» собрал красивые колядные песни в исполнении белорусских музыкантов, которые помогут окунуться в атмосферу праздника.

Начнем с новинок. Дмитрий Войтюшкевич и WZ-Orkiestra специально под Рождество представили совместную праздничную песню и теплый клип «Пад ялінкай».

Группа Naviband также презентовала свою новую песню, но уже с другим настроением. «Сумнае свята» – о том, отчего нам всем нам больно.

А теперь обратимся к рождественской классике. Рождественский гимн «Тихая Ночь» был написан в 1818 году в Австрии и переведен на десятки языков. Послушайте, как он звучит по-белорусски в исполнении учительницы из Гомеля Вольжины Терещенко.

В прошлом году группа NaviBand поздравил белорусов с Рождеством белорусской версией песни Happy Xmas (War is over) Джона Леннона. Слушаем!

Известный мировой хит Jingle Bells звучит и по-белорусски благодаря группе «Палац»:

Уже настоящая рождественская классика от белорусов. Творческий тандем упомянутого нами Дмитрия Войтюшкевича (которого мы еще упомянем здесь не раз) и поэта Владимира Некляева создали колядный шедевр «На Каляды».

Еще один творческий тандем Войтюшкевича, но уже с группой РСП – «Валёначак святога Мікалая».

Также уже наша классика – «Цуд на Каляды» от Александра Помидорова из проекта «Святы вечар»:

«Каляды» в исполнении Алеся Денисова (Dzieciuki) и «Палаца». Хорошо подходит для пения за праздничным столом:

А это очень нежная песня в исполнении Хани и Яди Богданович. Красивый клип рассказывает, что «У гэтую Святую Ноч» каждый из нас может создать маленькое чудо для других.

В продолжение – уютная теплая «Калядная песня» от «Крамбамбули»:

Не можем здесь отдельно не вспомнить рождественские песни под гитару от мэтра Лявона Вольского. Ламповые видео из далекого 2007 года создают особую атмосферу. Ну, и Лявон, конечно: «Званочкі»

Немного рождественского фолка – от немыслимого «Палаца»: «Хрыстос нарадзiуся»

Давненько мы не вспоминали Дмитрия Войтюшкевича. А зря! Его ритмичная «Калядка» однозначно заслуживает нашего внимания:

А вот целая «Балада пра святога Мікалая» от барда Виктора Шалкевича:

«Каляда» в стиле фанк от «Песняров». Да-да, вы правильно услышали:

И напоследок хулиганская песня от «Крамбамбули» – «Партызаны каляднага лесу»:

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