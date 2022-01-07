Топ рождественских песен от белорусских музыкантов

Топ рождественских песен от белорусских музыкантов1
- 7.01.2022, 12:00
Среди них - известный мировой хит Jingle Bells по-белорусски от группы «Палац».
Сегодня православные верующие празднуют Коляды. «Белсат» собрал красивые колядные песни в исполнении белорусских музыкантов, которые помогут окунуться в атмосферу праздника.
Начнем с новинок. Дмитрий Войтюшкевич и WZ-Orkiestra специально под Рождество представили совместную праздничную песню и теплый клип «Пад ялінкай».
Группа Naviband также презентовала свою новую песню, но уже с другим настроением. «Сумнае свята» – о том, отчего нам всем нам больно.
А теперь обратимся к рождественской классике. Рождественский гимн «Тихая Ночь» был написан в 1818 году в Австрии и переведен на десятки языков. Послушайте, как он звучит по-белорусски в исполнении учительницы из Гомеля Вольжины Терещенко.
В прошлом году группа NaviBand поздравил белорусов с Рождеством белорусской версией песни Happy Xmas (War is over) Джона Леннона. Слушаем!
Известный мировой хит Jingle Bells звучит и по-белорусски благодаря группе «Палац»:
Уже настоящая рождественская классика от белорусов. Творческий тандем упомянутого нами Дмитрия Войтюшкевича (которого мы еще упомянем здесь не раз) и поэта Владимира Некляева создали колядный шедевр «На Каляды».
Еще один творческий тандем Войтюшкевича, но уже с группой РСП – «Валёначак святога Мікалая».
Также уже наша классика – «Цуд на Каляды» от Александра Помидорова из проекта «Святы вечар»:
«Каляды» в исполнении Алеся Денисова (Dzieciuki) и «Палаца». Хорошо подходит для пения за праздничным столом:
А это очень нежная песня в исполнении Хани и Яди Богданович. Красивый клип рассказывает, что «У гэтую Святую Ноч» каждый из нас может создать маленькое чудо для других.
В продолжение – уютная теплая «Калядная песня» от «Крамбамбули»:
Не можем здесь отдельно не вспомнить рождественские песни под гитару от мэтра Лявона Вольского. Ламповые видео из далекого 2007 года создают особую атмосферу. Ну, и Лявон, конечно: «Званочкі»
Немного рождественского фолка – от немыслимого «Палаца»: «Хрыстос нарадзiуся»
Давненько мы не вспоминали Дмитрия Войтюшкевича. А зря! Его ритмичная «Калядка» однозначно заслуживает нашего внимания:
А вот целая «Балада пра святога Мікалая» от барда Виктора Шалкевича:
«Каляда» в стиле фанк от «Песняров». Да-да, вы правильно услышали:
И напоследок хулиганская песня от «Крамбамбули» – «Партызаны каляднага лесу»: