«Дед улетел»: куда пропал Назарбаев? 16 7.01.2022, 12:12

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Нурсултан Назарбаев

Фото: ТАСС

Журналисты собрали всю известную да данный момент информацию о елбасы.

Еще 28 декабря Нурсултан Назарбаев, будучи с визитом в Петербурге, жалел Путина из-за "тяжелых времен", что наступили для России, пишет telegraf.by.

«Для вас был год выборов в Думу. И со всеми этими тяжелыми событиями, которые происходят, — конфронтация против России коллективного Запада, я представляю, какая у вас сейчас мощная нагрузка», — цитировал Назарбаева сайт Кремля.

Кажется, не подозревал казахский елбасы, что ждет его буквально через несколько дней.

С начала протестов от Назарбаева не слышно ни слова. А ведь он еще до 5 января был пожизненным председателем Совета безопасности Казахстана.

И если вначале протестующие требовали снизить цены на газ, то потом очень быстро перешли к незамысловатым лозунгам «Шал, кет!» (Дед, уходи!). И снова в ответ тишина.

Никто точно не знает, сам ли, или заставили, но «дед» ушел. И даже растворился. Президент Казахстана Токаев объявил, что теперь он глава Совбеза. А что же Назарбаев? Тишина…

Улетел или нет?

Российские СМИ пишут, что «секретный самолет из Нур-Султана приземлился в Дубае».

«Там недвижимость семьи Назарбаева и экс-главы КНБ», — сообщает The Insider в статье 6 января.

Это не значит, что елбасы уже покинул Казахстан и находится в Дубае. Но вероятность этого есть. По информации издания в Дубае много недвижимости, которая принадлежит семье Назарбаева.

С другой стороны, Нурсултан Назарбаев мог улететь и в Россию. 5 января стало известно, что правительственный борт РФ Ту-214 вылетел из Москвы в Казахстан. Его цели в мятежной стране не оглашались. А поведение было странное.

Спустя полчаса после того, как российский Ту214 вошел в воздушное пространство Казахстана, его местоположение перестало отображаться на сервисах отслеживания самолетов.

В сети сразу возникли слухи, что борт непростой и летит за «дедом». А тут еще российское издание «Эхо Москвы» сообщило со ссылкой на источники в МИД Казахстана, что Назарбаев готов покинуть страну.

Вот и оппозиционный казахский политик Мухтар Аблязов уверен, что «Назарбаев улетит к Путину или в Китай на своем самолете».

Было еще сообщение, что самолет, который принадлежит тестю елбасы Тимуру Кулибаеву, вылетел из аэропорта Алматы, как утверждают журналисты, в Кыргызстан. По данным российских журналистов, Нурсултан Назарбаев после отставки готов был покинуть Казахстан для «прохождения лечения».

Где бы ни был Назарбаев, эксперты сходятся во мнении, что будуще елбасы совсем не радужное. И власть он уже не вернет.

«Оно (будущее Назарбаева) будет не самым простым. У него все еще есть серьезные гарантии в рамках закона о первом президенте: пожизненная защита от уголовного преследования, государственное обеспечение и так далее. Но статус главы Совбеза тоже был пожизненным. Юридическая коллизия несколько подрывает всю систему сдержек и противовесов в Казахстане», — считает Cтарший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

А белорусский обозреватель Петр Кузнецов уверен, что весь кризис в Казахстане говорит об одном: никакие гарантии бывшим правителям не могут быть вечными.

«…. никакие пожизненные гарантии не работают, когда выстроена политическая система, в которой Закон – лишь орудие в руках определенных людей и групп. И авторам таких систем стоило бы примерить ситуацию и на себя тоже», — пишет обозреватель.

Другой белорусский эксперт Сергей Наумчик не исключает, что Назарбаев мертв.

«Самое непонятное в Казахстане — почему молчит обычно очень разговорчивый Назарбаев. В версию, что он — труп (не в политическом, а в прямом смысле) не очень верится, но она объяснила бы некоторые непонятные моменты. Например, переключение Токаевым на себя полномочий председателя Совета Безопасности, которым по Конституции Назарбаев является пожизненно. Ведь если Елбасы жив — Токаев нарушил Конституцию. А если нет — действовал в полном соответствии с ней», — задается вопросами эксперт.

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