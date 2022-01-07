Монастырь францисканцев в Гродно - храм, где служил всемирно известный святой 7.01.2022, 12:44

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В 1971 году Папа Римский канонизировал Максимилиана Колбе.

Монастырь францисканцев основали упитский староста Остафей Курч и его жена Сузанна из рода Тышкевичей. Случилось это в 1635 году. Меценаты пожаловали монахам село Понемонье, каменный дом в Гродно и участок земли для строительства костела. Дарение утвердил 13 апреля 1639 года находящийся в Вильне король и великий князь Владислав Ваза, пишет planetabelarus.by.

По некоторым данным, изначально францисканцы могли осесть, как и прочие монашеские ордена города, на правой стороне Немана, неподалеку от участков бернардинцев и бернардинок. Якобы монахов-бернардинцев не обрадовало такое соседство, и францисканцы отправились за Неман, подальше от недовольных соседей и, кстати, ближайших «однокашников», ведь бернардинцы на самом деле являются ветвью францисканского ордена.

Облюбовав для себя возвышенность на левобережье Немана, на которой в XIV веке, согласно некоторым гипотезам, находился замок крестоносцев Нью Гартен, монахи приступили к строительству. Работы шли с 30-х годов XVII века и еще в 1645 году здания не были вполне закончены. Исследователи предполагают, что костел и монастырь были деревянными и выгорели дотла во время «московского потопа» в 1659 году. По другим данным, московские ратники лишь ограбили костел. В период с 70-х годов XVII до начала XVIII века, костел и монастырь были отстроены в камне. Согласно Юзефу Иодковскому работы по строительству башни с часами во второй половине XVIII века (по другим данным чуть раньше, в период 1749–1750 годов) финансировала Констанция Лозовая, известная своим вкладом в пользу иезуитского костела. Она же якобы оплатила францисканцам строительство органа. Именно во францисканском костеле должна была находиться крипта этой щедрой меценатки.

Храм представляет собой трехнефную базилику с пристроенной слева массивной звонницей. Этот объект немного больше костела бригиток. Его длинна приблизительно 36 метров, а ширина 17. В целом храм можно маркировать как достаточно аскетичную версию виленского барокко. Фасады декорированы простыми дорическими пилястрами. Интересны своеобразные светлые «короны», помещенные с четырех сторон, рядом с куполом колокольни. Это эмблемы ордена францисканцев – скрещенные руки и крест. Сам купол ранее имел более сложное решение.

В интерьере главный высокий алтарь, в стиле барокко, датированный XVII – XVIII веками, и несколько алтарей в стиле классицизма. Пожалуй, наиболее интересным элементом внутреннего убранства храма является алтарная перегородка середины XVIII века, за которой мог помещаться хор. Она украшена четырьмя барочными бюстами и изысканной резьбой в стиле рококо.

Интересен и эффектный амвон с балдахином в виде королевской короны! Такое решение известно в сакральном искусстве Речи Посполитой. Подобный «коронованный» амвон размещен, к примеру, в прекрасно украшенном интерьере костела в Михалишках. А в костеле бернардинцев в польском Лежайске амвон венчают целых три короны.

Роспись храма не раз менялась. Существующий вариант мало интересен, однако ранее костел был расписан довольно роскошно. Выделялись в этом смысле своды апсиды храма, с росписью в технике гризайль. Изображения ангелов помещались над арками нефов, а фриз над ними украшали витиеватые орнаментальные росписи. На нижних отрезках дорических пилястр апсиды имелись изображения барочных картушей. Сами стены были покрыты живописной имитацией под камень.

Но особенно интересный элемент находился в боковых нефах. На старой фотографии видно, что вокруг картины крестного пути Христа, которая находится в костеле, размещалось изображение как бы крупной барочной алтарной стенки. Эта богатая и витиеватая роспись не сохранилась. Подобное решение можно наблюдать, например, в базилике Рождения Девы Марии литовского местечка Шилува. В Беларуси отличнейшим примером гризайловского алтаря является великолепное «иллюзорное ретабло» храма Св. Иоанна Крестителя в Гольшанах.

Орган храма некоторые специалисты считают самым старым органом Беларуси. Справа к комплексу примыкает здание монастыря с внутренним двориком, которое датируют 80-ми годами XVII века.

В 20-е годы XX века в костеле служил францисканский священник Максимилиан Кольбе. В Гродно францисканец издавал свой широко известный журнал Rycerz Niepokalanej, пропагандирующий католическую веру. В 1939 году отца Максимилиана арестовали нацисты. В мае 1941-го священник оказался в печально известном Освенциме. В этом же году отец Максимилиан добровольно пожертвовал собой, заменив приговоренного к смерти узника.

Даже немецкие военные были поражены поступком Колбе, но согласились, чтобы священник занял место другого заключенного. После этого Максимилиана и других приговоренных отвели в специальную камеру, где оставили умирать от голода. Отец Максимилиан старался поддерживать сокамерников и готовил их к смерти. Узники пели молитвы. 14 августа 1941 года отец Максимилиан умер, добитый инъекцией яда. Поступок францисканца был широко прославлен после войны. В 1971 году Папа Римский канонизировал Колбе. В торжественных мероприятиях по этому случаю участвовало около 150 тысяч человек.

Максимилиан Колбе является одним из самых популярных католических святых XX века. Скульптура, изображающая святого, размещена даже на фасаде знаменитого Вестминстерского аббатства в Лондоне. Среди гродненских соратников Масимилиана Колбе был другой храбрый человек – отец Мельхиор Фордон, спасавший гродненцев от преследований нацистов. Могила этого францисканца находится в гродненском храме.

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