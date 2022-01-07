«Ребенок начал дергать за шубу со словами: «Надо в розетку включить!» 7.01.2022, 12:58

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Деды Морозы и Снегурочки честно рассказали о своей работе.

Новогодние и рождественские праздники — время зимней сказки и чудес, которые не обходятся без главных волшебников — Деда Мороза и Снегурочки. Но эти сказочные герои тоже люди, которые встречают бой курантов на работе и даже забывают бороду на утренниках в детских садах. Волшебники и волшебницы рассказали «Нашей Ниве» о своем отдыхе, а также о смешных случаях, которые с ними случались.

«Однажды после нашего прихода семилетний ребенок сказал матери: «Какой-то слишком настоящий Дед Мороз»

Деду Морозу Владимиру 49 лет, его дочери Снегурочке Александре — 24. Владимир пришел в любительский театр, когда ему еще не было 18 лет, и с тех пор начал выступать Дедом Морозом. Таким образом, стаж работы уже 30 лет.

«Мы с дочерью профессиональные актеры, учились на актеров и работаем по специальности, — говорит Дед Мороз Владимир. — Сначала выступал во дворцах культуры на каких-то вечеринках. А потом начал выступать на городских мероприятиях и так повелось и дальше».

По словам Снегурочки Александры, она работать с отцом не планировала. Попала случайно.

«Меня он стал брать вынужденно, если можно так сказать, — делится девушка. - В прошлом году моего отца уволили с работы по политическим мотивам. Найти новую было очень сложно. И я решила папе помочь. Написала пост в соцсетях, в котором сказала, что мой отец будет рад накануне Нового года прийти к вам на праздник в образе Деда Мороза.

Неожиданно на пост откликнулась одна из блогеров, разместившая мое сообщение у себя. И полетело огромное количество заказов. Папа живет в Гомеле, а я в Минске. После такого отклика отец приехал в Минск работать. Но поставил мне условие: раз эту кашу заварила, то должна работать с ним. Я согласилась! Попробовала себя в роли Снегурочки. Хотя, как мне папа напомнил, первое мое выступление в образе было в детском саду».

Солидарные белорусы с октября прошлого года стали заказывать выступления. Так за пять дней у Владимира накопилось более пятидесяти заказов.

«Мы начинали в 10 утра и заканчивали в 10 вечера, — говорит Александра. — В прошлом году люди постучались к нам в начале ноября. Нам написала семья, которая у нас заказывала выступление еще в позапрошлом году».

Самым необычным, запоминающимся и атмосферным выступлением для Деда Мороза стали социальные елки для детей из детских домов.

«Это такие хорошие воспоминания, которые есть не у каждого Деда Мороза. Сам писал сценарий для этих елок, — говорит Владимир. — Еще были елки для мам, которые хотели вернуть своих детей. Они у нас в выступлениях играли персонажей.

Были и смешные случаи. Один раз, когда пришло время зажигать елку, меня вдруг за шубу начал дергать ребенок со словами: «Надо в розетку включить!» Они вот все понимают, но верят в сказку и чудо.

Конечно, есть дети, которые не верят в Деда Мороза. А есть те, что смотрят и говорят: «А вот он в валенках — значит настоящий». У них же идет раздвоение личности, видят много Дедов Морозов и они пытаются найти самого настоящего».

Отзывов Деду Морозу Владимиру и Снегурочке Александре приходит много. В основном благодарят дети.

«Однажды после нашего прихода семилетний ребенок сказал матери: «Какой-то слишком настоящий Дед Мороз». Для нас это было очень приятно. Нам еще важно, чтобы взрослые тоже погрузились в сказочную атмосферу. И нам удается достучаться до сердец», — говорит Снегурочка.

Владимир последние десять лет работает 31 декабря, отмечает Новый год — 2 января. А вот Снегурочка в ночь с 31 на 1 января не работает.

«Мой новогодний марафон начинается 19 декабря и продолжается до 7 января. В день по три-четыре сказки случается, — рассказывает она. — Но большинство людей, конечно, хотят у нас заказать выступление на вечер 31 декабря. Самый популярный запрос.

Но чем раньше встретитесь с Дедом Морозом и Снегурочкой, тем быстрее у вас появится новогоднее настроение. Многие заказчики уже переходят на такой формат. У нас всего три программы. Короткая — 10 минут, подходит для маленьких детей. Стандартная — 15-20 минут. Уже есть игра, полноценный хоровод, песенка. И есть программа «полное погружение» — полноценный интерактив. Приходит сначала Снегурочка, потом зовем Деда Мороза, есть несколько игр, поем песни, есть сюрприз, загадываем желание».

Цены на выступление у Деда Мороза Владимира и Снегурочки Александры средние по рынку. Короткая программа — от 50 рублей, стандартная — 80, большая — в зависимости от места нахождения заказчика.

«Нам важно, чтобы люди могли подарить себе возможность пригласить Деда Мороза и Снегурочку независимо от своего статуса», — говорит девушка.

Деду Морозу Максиму 27 лет, Снегурочке Елене тоже. Выступают они уже 10 лет. Идея работать Дедом Морозом и Снегурочкой родилась во время учебы в вузе, где они учились на актеров.

«Вот как-то так и начали работать Дедом Морозом и Снегурочкой как со взрослыми на корпоративах, так и с детьми, — говорит Елена. — Обычно Минск начинает гулять с 10 декабря. И тогда заказов много. Правда, в прошлом году из-за пандемии их было значительно меньше. В этом году уже проще».

31 декабря Дед Мороз Максим и Снегурочка Елена обычно работают. И это для них отличный способ встретить Новый год.

«Празднуем с семьей обычно 1 января. Куранты встречаем или на корпоративе, или на какой-то открытой площадке. Этими эмоциями заряжаемся на целый год. Кстати, у нас самые смешные случаи происходят на корпоративах, вспоминает пара. — Обычно находится кто-то из зала, кто хочет занести Снегурочку куда-нибудь.

А также был еще случай, когда у Деда Мороза украли трость и хотели заставить его много раз отжиматься или чтобы Снегурочка села на шпагат. Мне очень повезло, что в моей жизни были танцы, поэтому я без проблем села на шпагат. И трость вернули. Но никто не ожидал, что я это сделаю. Мне кажется, что люди в зале даже немного протрезвели. Это один из самых ярких моментов!»

Ориентировочно у Елены и Максима выступление на корпоративе стоит 150 рублей, выступление для детей — от 40 рублей, но 31 декабря цена удваивается.

«Накануне Нового года бывает по несколько корпоративов подряд, сбиваемся со счета. Получается, что работаем с утра до утра», — говорит Елена.

«Дед Мороз забыл бороду в садике, приехал на корпоратив без нее. Вышел и сказал: «Джиллет — лучше для мужчины нет!»

Деду Морозу Олегу — 55 лет, его жене Снегурочке Алесе — 41. Первый раз Алеся выступила в образе Снегурочки в 2003 году, когда ей было 22 года.

«Меня пригласили в творческий коллектив, предложили роль Снегурочки. Мне понравилось и через год я уже была опытной в этом деле, — рассказывает Алеся. — Мне в пару тогда поставили Деда Мороза Олега. Так мы познакомились. Потом так случилось, что я на год уехала в США, там рассталась со своим предыдущим мужем, и, когда я вернулась, с Олегом у нас закрутился роман.

Пока я была в декретном отпуске, у Олега расстроился свой бизнес. И после этого мы решили профессионально заниматься праздниками. Работаем не только Дедом Морозом и Снегурочкой, у нас свое праздничное агентство. Фактически это такое дело для души».

Алеся работала Снегурочкой примерно до 30 лет, а потом ушла и начала писать сказки для спектаклей.

«В моем понимании в творческом образе Снегурочки есть определенный возраст. И ты это не скроешь под гримом. Подросла наша старшая дочь, она сейчас осваивает эту роль. А Олег работает уже семнадцать лет Дедом Морозом. С опытом», — говорит Алеся.

Смешных случаев в праздничном агентстве у Алеси было много. Например, однажды один из Дедов Морозов решил накормить в детском садике детей лимонами.

«У нас был проект «Школа Дедов Морозов и Снегурочек». Один раз такой Дед Мороз-новичок решил провести конкурс «Кто быстрее съест лимон» среди детей. У него в мешке лежали лимоны, и он решил их дать детям, — вспоминает Алеся. - А еще один раз Дед Мороз забыл в садике бороду, приехал на корпоратив без нее. Вышел и сказал: «Джиллет — лучше для мужчины нет!» Публика позитивно все восприняла».

В прошлом году Алеся и Олег открыли новый проект — «домик Деда Мороза», где Дед Мороз стал принимать семьи с детьми индивидуально.

«Это не резиденция, а конкретные индивидуальные встречи семьи с Дедом Морозом.

В этом году на открытие этого домика к нам записалось восемь взрослых женщин без детей. Я очень удивилась. Оказалось, что в прошлом году одна из них написала письмо Деду Морозу и намечтала там что-то немыслимое. И у нее за год абсолютно все сбылось!» — рассказывает женщина.

Подарки, по словам Алеси, Дед Мороз дарит самые разные и необычные. Но самым запоминающимся за все это время стало обручальное кольцо.

«В прошлом году был заказ на Деда Мороза, который должен был прийти в полночь и сделать предложение девушке. Это был самый необычный подарок!», — говорит Алеся.

Заказы на Деда Мороза, по словам женщины, у них начинаются в начале декабря и длятся до 7 января.

«К пандемии за декабрь мы могли показать около 100 сказок, в прошлом году всего 4. И в этом году тоже. Еще придумали делать поздравление онлайн от Деда Мороза и пришла идея с домом Деда Мороза. Антиковидный такой вариант, — говорит Алеся. — Большинство людей хотят заказать выступление Деда Мороза и Снегурочки 31 декабря, но Дед Мороз не резиновый и брать все заказы на этот день не получается.

Дед Мороз Олег бывает уже полностью расписан по времени в конце октября. Некоторые заказчики заказывают сразу после выступления на следующий год.

Самое насыщенное время у нас с 20 декабря по 7 января. 31 декабря мы работаем всегда. Когда я уехала в США, это был единственный раз, когда не работала Снегурочкой. Помню, что мне этого очень не хватало. Вспоминала тот драйв. Все же люди более счастливы, когда дают, а не когда берут.

А в семейном кругу мы сидим обычно 1 января. Мне совсем не грустно, что мы работаем 31 декабря, а наоборот. Заканчиваем около трех часов ночи и едем домой счастливые».

Цены на выступление у Деда Мороза Олега и Снегурочки Алеси выше средних. Алеся считает, что они соответствуют качеству и профессионализму актеров.

«Здесь важно все: и опыт, и голос, и костюм, и даже борода. Сейчас пошла какая-то тенденция из разряда Дед Мороз выходит на выступление в шубе и в джинсах. Я продвигаю идею все же классического Деда Мороза, — считает женщина. — Для выступлений в ресторане у нас есть различные прикольные образы, но с детьми у нас всегда классический. Борода у нас из волоса яка, и она выглядит совсем иначе — по-настоящему. Под шубу наш Дед Мороз надевает белый спортивный костюм. Все продумано».

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