Сегодня в 17.00 состоится дискуссия о революции в Казахстане

Сегодня в 17.00 состоится дискуссия о революции в Казахстане2
- 7.01.2022, 13:30
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Участвуют Гарри Каспаров, Андрей Санников и Мухтар Аблязов.
Форума свободной России проводит сегодня в прямом эфире дискуссию в связи с событиями в Казахстане.
Спикеры: сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, казахстанский политический и общественный деятель Мухтар Аблязов.
Начало эфира в пятницу, 7 января, в 17:00 по минскому времени.
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.