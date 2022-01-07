Сегодня в 17.00 состоится дискуссия о революции в Казахстане 2 7.01.2022, 13:30

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Участвуют Гарри Каспаров, Андрей Санников и Мухтар Аблязов.

Форума свободной России проводит сегодня в прямом эфире дискуссию в связи с событиями в Казахстане.

Спикеры: сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, казахстанский политический и общественный деятель Мухтар Аблязов.

Начало эфира в пятницу, 7 января, в 17:00 по минскому времени.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

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