Литовские пограничники перехватили контрабандные сигареты из Беларуси, которые плыли по реке

Литовские пограничники перехватили контрабандные сигареты из Беларуси, которые плыли по реке1
- 7.01.2022, 13:55
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Подозрительный объект заметили в месте слияния рек Ула и Катра.
Литовские пограничники утром 5 декабря обнаружили четыре тысячи пачек контрабандных сигарет, которые плыли по реке в коробках, передает Служба охраны госграницы Литвы.
Утром в среду 5 января пограничники заметили подозрительный объект в месте слияния рек Ула и Катра возле деревни Каравишкай — это в 200 метрах от границы с Беларусью. После проверки выяснилось, что это были четыре коробки сигарет, завернутые в полиэтиленовую пленку. В километре от места обнаружения сигарет пограничники нашли еще четыре таких же коробки. Всего было изъято четыре тысячи пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.
Напомним, литовская таможня за 2021 год задержала контрабандных сигарет на 73 млн евро. 84% — продукция завода «Неман».