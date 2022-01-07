Вторжение 19 Игорь Яковенко

7.01.2022, 14:02

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Игорь Яковенко

Российские мародеры уже делят чужую страну.

В ночь с 5 на 6 января началось вторжение российских войск в Казахстан. По просьбе президента Токаева, который только что узурпировал всю полноту власти в стране, незаконно сместив с поста главы Совета безопасности Назарбаева, который по их же закону должен был занимать этот пост пожизненно. Чуть больше 42 лет назад, 25 декабря 1979 года советские войска точно под таким же предлогом вторглись в Афганистан. Тогда глава Афганистана Хафизулла Амин 7 раз просил СССР ввести войска. А до этого предыдущий глава Афганистана, Тараки, которого Амин сверг, а потом убил, просил ввести СССР ввести войска более 20 раз. И вот, наконец, в конце 1979 года СССР вторгся в Афганистан. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой выразила по этому случаю «глубокое сожаление» и призвала войска вывести, на что СССР, естественно, ответил «ага, щас, только шнурки у сапог погладим».

Кстати, вот просто любопытно, будут ли США, или кто-то еще сейчас инициировать хоть какую-то официальную международную реакцию на вторжение и оккупацию независимого государства… Пока мы услышали только Джейн Псаки, которая сообщила, что у США «есть вопросы» по поводу законности запроса Казахстана помощь ОДКБ. На что Захарова тут же откликнулась сообщением, мол, все уже привыкли к тому, что в Вашингтоне никогда ни в чем не понимают и выдают это за позицию.

Зато в Кремле и на Смоленской площади ни у кого вопросов нет, все сразу все поняли, о чем свидетельствует заявление МИД РФ:

«Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства»

И совершенно неважно, что только что Песков сообщал, что это внутреннее дело Казахстана, и что там сами разберутся. А оно, вон что оказалось – это все организовано извне, подготовленными за рубежом международными террористами.

И кстати, ни Токаев, ни российский МИД так и не объяснил, в какой стране прошли террористическую подготовку десятки тысяч рабочих Жанаозена и Актау, жителей Алмаата и других городов Казахстана.

Российский телевизор, естественно, тут же все объяснил. В программе «Вести» от 6.01.2022 "эксперт" Сатановский авторитетно заявил, что он узнал в лицо этих международных террористов, которые в эти дни орудуют в Казахстане - это, оказывается, исламисты. Потом на экране появился другой "эксперт", Мураховский, который сообщил, что их, этих террористов вырастили американские спецслужбы и они же ими управляют. Вот теперь в головах российского глубинного народа все должно было стать на свои места.

Путин у власти уже третий десяток лет. И все эти годы шел крайне интенсивный отрицательный отбор в органы власти и в целом в публичную сферу, как медийную, так и экспертную. Произошла чудовищная моральная и интеллектуальная деградация всех этих сфер, что проявляется в том, что в ответ на любое событие происходит очередной парад моральных и интеллектуальных уродов, которые совершенно не стыдятся своего уродства, а напротив, с гордостью его демонстрируют.

Парад уродов

Первым делом российские политики и «эксперты» принялись по-хозяйски распоряжаться в оккупированном Казахстане, решать за казахов их судьбу.

Глава думской фракции Сергей Миронов призывает увековечить оккупационный режим в Казахстане:

«Силы ОДКБ могут стать базой для формирования в Казахстане системы противодействия экстремизму, в том числе для защиты русскоязычного населения. Предлагаю рассмотреть вопрос присутствия военных ОДКБ в республике на постоянной основе. Это принесёт мир и спокойствие на годы вперёд». Конец цитаты.

Депутат Госдумы РФ от Дагестана, член «Единой России» Султан Хамзаев требует не ограничиваться оккупацией, а совершить аннексию Казахстана. Вот что он пишет у себя в «Инстаграме»:

«Центральная Азия - это русская земля! В сети идёт обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной - Россией».

Тут уместно немного отвлечься от парада уродов и подумать возможных реальных последствиях этого вторжения. Не уверен в правоте тех противников путинского режима, которые считают, что Путин воспользуется случаем чтобы оторвать от Казахстана «исконно русские» северные территории. Полагаю, что его амбиции распространяются на весь Казахстан, на его превращение в политического и экономического сателлита. Правда, на этой дороге Путина ждет множество сюрпризов. Во-первых, со стороны Китая, который рассматривает Казахстан как зону своего влияния и является ключевым инвестором в экономику этой страны. Во-вторых, со стороны Запада, кампании которого являются акционерами практически всех крупных предприятий Казахстана. В-третьих, со стороны Турции, которая воспринимает Казахстан как часть тюркского мира. Так что с поглощением и перевариванием Казахстана у Путина будут очень большие проблемы.

Депутат Мария Бутина (всякий раз когда произношу это словосочетание, испытываю стыд и неловкость, никак не могу привыкнуть) во всем обвинила «Мемориал»:

«В свете происходящих процессов в Казахстане не лишним будет вспомнить о важности пресечения на корню вредительской деятельности западных исторических фейкометов, к счастью, ликвидированных по решению российского суда. Речь о "Международном Мемориале". Видя пример Украины, Казахстан никаких своевременных выводов не сделал, потворствуя разложению своей страны на западные гранты по заранее написанным и отработанным методичкам. Теперь отыграть ситуацию им будет очень-очень сложно. Мы же выводы, к счастью, сделали: исторические фальсификаторы - "Международный Мемориал" лишён возможности функционировать в нашей стране».

Вице-спикер Госдумы России Борис Чернышов убежден, что в протестах в Казахстане замешаны «лондонский и вашингтонский обкомы». По его словам, причиной волнений стала приверженность казахстанских властей курсу сотрудничества с Кремлем:

«Единство лидеров Казахстана, приверженность курса кооперации с Москвой не нравится лондонскому и вашингтонскому обкому. И эти ребята не сидят без дела».

Лукашенко протянул руку помощи протестующим в Казахстане, дал им отеческий совет как наладить свою жизнь:

«Надо пойти, стать на колени, извинится перед военными, чтобы трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым»

В замечательном предложении белорусского диктатора есть две небольшие проблемы, мешающие протестующим «сесть с Токаевым». Первая проблема находится на стороне самих протестующих. Непонятно, кто должен «садиться с властью», поскольку у казахского протеста нет лидеров, нет политического представительства и политического руководства.

Вторая проблема в том, что с Токаевым после того как он совершил государственную измену, призвав на свою землю чужие армии, никто из уважающих себя казахов не сядет не только рядом, но и на одном гектаре. Зачем он это сделал, до конца не вполне понятно. Уточню: мне не до конца понятно. При всем крайне негативном отношении к диктатору Назарбаеву, полагаю, он бы этого не сделал. Причина в том, что Назарбаев был казахским национальным лидером, вся его биография связана с Казахстаном, а Токаев все главные годы, когда происходит становление политической личности провел не в Казахстане, а в МИДе СССР, в Москве и по поручению Москвы. Этот период 21 год с 1970 по 1991 проведенный к качестве карьерного советского чиновника-дипломата сформировал Токаева как политика, которому Москва была ближе Казахстана. И даже в 2001 году будучи уже главой МИД независимого Казахстана, он едет защищать докторскую диссертацию в российскую Дипакадемию в Москву. Возможно, именно эта ориентация на Москву, желание прислониться к империи стали одной из предпосылок предательства и измены родине. Уверен, что многие в Казахстане восприняли случившееся именно так, и это превращает Токаева в политический труп…

А случившееся в Казахстане имеет признаки гуманитарной катастрофы, вызванной отключением интернета и мобильной связи. Дело в том, что Казахстан, сохранив какие-то архаические черты, например, в кадровых назначениях имеет значение к какому жузу принадлежит назначаемый чиновник, и не случайно и Назарбаев и назначенный им Токаев принадлежат к старшему жузу, но при этом это весьма современное общество, в котором интернет и мобильная связь играет роль жизнеобеспечения. В Казахстане многие в городах не пользуются стационарными телефонами и при отключении мобильной связи люди даже скорую не могут вызвать. Еще хуже с отключением интернета. В магазинах принимают только наличные, от которых люди отвыкли, а сейчас банки и соответственно банкоматы не работают. Многим людям не на что купить продукты, возникает угроза голода.

То, что сейчас происходит с казахским народом – это глубокая травма, вызванная национальным унижением. Путин вместе с Токаевым на долгие годы обеспечили Казахстану, стране, у которой самая протяженная граница с Россией, крайне негативное отношение к своему северному соседу. Такие рубцы не заживают долго. Что же касается казахского протеста, то он никуда не денется. Просто теперь игра пойдет в долгую, протест уйдет в поколенческую память, будет постоянно прорываться и в конечном счете сковырнет диктатуру…

Казахстан алга!

Игорь Яковенко blogspot.com

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