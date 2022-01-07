Новая волна чисток идет в белорусском спорте 4 7.01.2022, 14:15

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Под удар попали поставившие подпись за альтернативных кандидатов.

На дворе 2022-й – а значит, пошел третий календарный год, как режим Лукашенко на пределе сил ведет борьбу с инакомыслием. Причем эта борьба не знает сроков давности – отсутствие уголовного дела вполне может оказаться везением до поры до времени. Есть и другой способ воздействия – лишение работы. Так происходит с теми, кто принимал участие в мирных акциях протеста, даже если это было еще летом 2020-го – людей отслеживают по соцсетям и даже биллингу, пишет «Трибуна».

В последнее время под ударом оказалась еще одна категория людей, которых даже по гибким белорусским законам не за что судить – они совершили вполне легальное действие: во время предвыборной компании поставили подпись в поддержку выдвижения в президенты кого-то, кого звали не Лукашенко. Такие подписанты считаются нелояльными – и их увольнения проходят как на предприятиях, так и в спорте. Сейчас, как стало известно «Трибуне», под идеологическим ударом оказались подведомственные министерству спорта организации – РЦОПы (их руководители, тренеры и спортсмены), БГУФК, РГУОР, РНПЦ спорта и газета «Спортивная панорама».

Разбираемся в ситуации подробнее.

О том, что в различные госструктуры спущены списки тех, кто оставил свои подписи за конкурентов Лукашенко, известно уже несколько месяцев. Руководители, опасаясь за свои места, просто не продлевают контракты с такими подчиненными. Волна чисток накрыла и спортивную сферу.

Так, в центральном аппарате Министерства спорта, которым заведует бывший охранник Лукашенко Сергей Ковальчук, активно избавляются от неблагонадежных. По информации журналистов, уже пара десятков человек или проинформированы, что истекающие в скором времени контракты с ними продлены не будут, или поставлены перед выбором – заявление по собственному желанию или увольнение по некой статье. Большинство соглашается уйти добровольно.

Также Ковальчук не забывает и другие спортивные госструктуры. По информации «Трибуны», в конце 2021 года министр собрал у себя всех директоров РЦОПов и подчиненных Минспорту организаций. Темой собрания стало усиление идеологической работы в структурах. Незадолго до этого в Минспорта появились списки тех работников организаций, кто подписывался за альтернативных кандидатов, – в них были не только тренеры или спортсмены, но и уборщики, гардеробщики и прочий рабочий персонал. Ковальчук поручил директорам ознакомиться со списками работников своих организаций и условно разделить их на три категории:

1. Те, кто активно участвовал в акциях протеста, выкладывал соответствующие фотографии и посты в соцсетях, выражал свою точку зрения в комментариях;

2. Те, кто подписался за альтернативных кандидатов, на акциях замечен не был, но и с похвалой системе не выступал;

3. Те, кто уже осознал свои «ошибки» и открыто дал понять, что поддерживает действующую власть.

Ковальчук распорядился любыми способами «зачистить» всех, кто попадет в группы 1 и 2.

По информации журналистов, многие директора организаций поручение восприняли без большого энтузиазма. Функционеры осознают, что придется избавляться от колоссального количества работников. Больше всего непонимания вызвало поручение увольнять тех, кто попал в группу 2. Руководители не видят смысла избавляться от людей, которые почти два года назад подписались «не за того», но при этом являются специалистами хорошего уровня. Да и в целом многим работникам тяжело найти замену.

Однако Ковальчук озвучил, что собирается следить за процессом: в отчетах работы организаций за определенный период нужно включать и данные о том, сколько человек и каким образом было уволено.

За подписи уже уволили несколько человек, в том числе из числа руководителей

Чистка по идеологическим причинам активно идет с августа 2020-го – после появления письма свободных спортсменов против насилия и за честные выборы. Работы лишились многие тренеры, места в сборной потеряли спортсмены, подписавшие письмо.

Особенно активничает в этом плане руководство РЦОП «Стайки». Тамошний директор Сергей Хмельков, назначенный на должность год назад, успешно завершил или не продлил многие контракты. В конце 2021-го в помощь ему в РЦОП на должность заместителя директора по безопасности был назначен командир спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» Виктор Зураев.

Увольнения в «Стайках» до недавнего времени проходили только среди тех, кто обозначал свою позицию в соцсетях и был замечен на акциях протеста. С приходом Зураева началась и чистка подписантов за альтернативных кандидатов. Сколько людей по этому поводу уже лишись своей работы, пока неизвестно.

Также известно о том, что за подпись был уволен директор РЦОП по легкой атлетике Анатолий Макаревич. Он активно прессовал неугодных спортсменов и тренеров и не вылетел с должности даже после кейса Кристины Тимановской, часть вины за который пытались переложить на функционера. Но когда Ковальчук спустя год с лишним после выборов узнал, что Макаревич в 2020-м подписался за Виктора Бабарико, все резко изменилось – после разговора в Минспорта управленец написал заявление по собственному желанию.

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