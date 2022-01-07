Как белорусам получить выписку из амбулаторной карты через интернет 1 7.01.2022, 14:29

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Вариант для тех, кто не хочет сидеть в очереди.

«Могу ли я в своей поликлинике получить выписку из амбулаторной карты через интернет, без визита к врачу? Больных сейчас, как известно, много, сидеть в очереди не хотелось бы. Что для этого нужно?», спрашивает у «Вечернего Бобруйска» читатель Вячеслав.

Вы можете заказать выписку из медкарты через интернет. Для этого, на сайте свой поликлиники вам надо скачать бланк заявления на получение выписки, заполнить его, указав всю необходимую там информацию и отправить на электронную почту медучреждения.

Выписка из медицинских документов предоставляется в течение 5 дней с момента поступления электронного заявления на почту поликлиники. После того, как выписка будет готова, на вашу электронную почту придет подтверждение. И затем вы сможете с паспортом или другим документом, подтверждающим вашу личность, обратиться в медучреждение и забрать ее.

За более подробной информацией: адресом электронной почты, кабинетом, где вам нужно будет забрать выписку и уточнением других, интересующих вас нюансов, – вам советуем обращаться в поликлинику, в которой вы обслуживаетесь.

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