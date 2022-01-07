«Может ли человек рассчитывать на пенсию, если официально работал всего несколько лет?» 4 7.01.2022, 14:47

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Размер социальной пенсии на сегодня равен $56.

В редакцию «Вечернего Бобруйска» обратилась читательница Анастасия Сергеевна с вопросом: «Моему брату 65 лет. Так получилось, что он официально в своей жизни работал мало – пять лет на предприятии Бобруйска. Все остальное время – на шабашках в Беларуси и на стройках в России. Но, я так понимаю, что он все равно имеет право на какую-то пенсию. Говорю ему, что нужно оформить пенсию, лишней не будет. Возраст, здоровье уже не то, с подработками сложно сейчас. А жить нужно на что-то. Но он не хочет никуда идти, говорит, что ему не дадут никакой пенсии. Подскажите, пожалуйста, в таких случаях может ли человек рассчитывать на пенсию и на какую? Куда ему нужно обращаться, какие документы собрать».

На вопрос отвечает начальник управления соцзащиты Администрации Первомайского района г. Бобруйска Людмила Литвина:

– В соответствии с Законом РБ «О пенсионном обеспечении» право на пенсию по возрасту на общих основаниях имеют мужчины при стаже работы не менее 25 лет, по достижении общеустановленного пенсионного возраста в 2022 году – 63 года.

Право на трудовую пенсию по возрасту предоставляется при наличии стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения РБ в 2022 году не менее 18 лет 6 месяцев.

Начиная с 1 января 2017 года указанный стаж работы ежегодно увеличивается на 6 месяцев до достижения 20 лет.

Гражданам, не получающим трудовую пенсию и (или) пенсию из других государств, в соответствии с международными договорами РБ в области социального (пенсионного) обеспечения, назначаются социальные пенсии: мужчинам по достижении возраста 65 лет, женщинам – 60 лет. Размер социальной пенсии на сегодня равен 144 рубля.

Для решения вопроса о праве на назначение пенсии по возрасту брату читательницы нужно обратиться в управление социальной защиты по месту регистрации.

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