ВВС рассказала важные подробности о белорусских военных, отправленных в Казахстан 12 7.01.2022, 15:01

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В состав группы входит от 100 до 300 человек.

Корреспонденты ВВС Ольга Ившина и Григор Атанесян рассказали, кого именно страны ОДКБ отправляют в Казахстан.

Россия:

В операции ОДКБ примет участие 45-я бригада специального назначения ВДВ. Это одна из самых элитных частей российской армии.

Военнослужащие этого подразделения принимали участие в первой и второй войнах в Чечне, российско-грузинской войне 2008 года, российской операции по аннексии Крыма в 2014 году, а также войне на территории Сирии.

Основная специализация 45-ой бригады - проведение сложных разведывательных операций и диверсий.

По сообщению ряда СМИ, в Казахстан также направили солдат и офицеров 98-й дивизии ВДВ, расквартированной в Иваново. Военные этого подразделения имеют опыт участия в миротворческих операциях - в Боснии и Герцеговине в 1996 году, в зоне грузино-абхазского конфликта в 1998 году и в Косово в 1999 году.

Беларусь:

Из Беларуси на российском самолете Ил-76 в Казахстан отправилась миротворческая рота из состава 103-й Витебской гвардейской воздушно-десантной бригады.

Это подразделение - часть сил специальных операций белорусских вооруженных сил, и оно было создано на основе 103-й дивизии ВДВ СССР. Эта дивизия участвовала во Второй мировой войне - а также в советском вторжении в Чехословакию в 1968 году и воевала в Афганистане в 1979-1989 годах.

Миротворческое подразделение бригады полностью состоит из контрактников. Оно участвовало, кроме прочего, в операции в Ливане под эгидой ООН, в том числе в составе итальянского контингента - это результат соглашения между оборонными ведомствами двух стран.

В 2018 и 2019 годах его военнослужащие участвовали в соревнованиях в Британии. А в 2020-м они принимали отряд британской Королевской морской пехоты для совместных двухнедельных учений на своем полигоне под Витебском.

В составе миротворческой роты постоянно служат 100 человек, при необходимости состав может быть увеличен до 300 человек.

Во время политического кризиса летом 2020 года белорусский министр обороны угрожал привлечь армию к разгону массовых протестов. Независимые СМИ сообщали об участии офицеров белорусского спецназа в борьбе с протестами, однако свидетельств участия 103-й бригады в этих событиях нет.

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