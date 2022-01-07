Белорусские больницы столкнулись с дефицитом элементарных расходников

Белорусские больницы столкнулись с дефицитом элементарных расходников1
- 7.01.2022, 15:23
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В одной из больших минских больниц не хватает венозных катетеров.
- Нехватка самых элементарных расходников, таких, как, например венозные катетеры — это явно не то, что мы ожидаем увидеть в больницах в 2022 году, правда? - пишет телеграм-канал «Белые халаты».
К сожалению, в некоторых больницах Беларуси подобные проблемы есть. В 10 ГКБ на сегодняшний день почти закончились венозные катетеры. В отделениях остались только катетеры с большим диаметром, которые возможно поставить далеко не каждому пациенту.
В больнице лежат в основном пациенты в тяжелом состоянии, многие получают инфузионную терапию (капельницы), которую проводят по несколько часов пару раз в день. Много кислородозависимых пациентов.
В некоторых отделениях есть еще небольшие запасы катетеров.
Также сотрудники вынуждены «одалживать» катетеры у реанимации, ведь, к примеру, перевод пациента из отделения в реанимацию без венозного катетера — это плохо, и это добавляет работы и так зашивающимся медикам отделений интенсивной терапии.
Если невозможно добыть катетер для пациента, приходится ставить капельницу через иглу прямо в вену, по-старинке, как было до катетеров.
При этом для каждой капельницы необходимо заново колоть вену, что не у каждого пациента просто сделать с первого раза. Также пациент не может нормально двигаться, ведь так есть опасность прокола вены, в которой стоит игла, а лежать необходимо по 2-3 часа несколько раз в день.
Жаль и пациентов, которым придётся терпеть дополнительные муки, и сестёр, у которых работы станет ещё больше. Но на требования и просьбы медиков о срочной необходимости поставок катетеров, руководство больницы разводит руками.
Разве может быть нормальным — недостаток самого элементарного расходника в большой столичной больнице, которая оказывает помощь самым разным пациентам, в том числе и с тяжелой патологией?