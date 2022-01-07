Партия Николая Статкевича: Требуем вернуть белорусских солдат в места постоянного прохождения службы 13 7.01.2022, 19:07

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Только народу Казахстана принадлежит право выбирать власть и пути развития страны.

Президиум партии «Народная Грамада» опубликовал заявление в связи с участием белорусских солдат в интервенции в Казахстан:

— В Казахстане власти развязали настоящую войну против своего народа, для подавления протеста используют огнестрельное оружие, счет на жертвы среди протестующих перевалил за сотню и продолжает расти.

В стремлении сохранить единоличную власть любой ценой Токаев обратился с просьбой о введении в Казахстан сил ОДКБ. В Казахстан уже прибыли силовики из России и Беларуси.Это не миротворцы, а вооруженные и подготовленные для ведения боевых действий спецподразделения.

Тем самым, впервые в истории суверенной Беларуси, белорусское военнослужащие были задействованы в подавлении протестов гражданского населения на чужой территории, а ОДКБ, созданная для защиты от внешнего врага, превратилась в инструмент для решений внутренних проблем диктаторов со своим народом.

Лукашенко который год демонстрирует, что он опасен не только для своего народа, но и для международного мира и безопасности региона. Он в очередной раз пошел на авантюру, отправив в Казахстан белорусских военнослужащих.

Мы заявляем, что внешнее силовое вмешательство в события, происходящие в Казахстане, недопустимо.

Только народу Казахстана принадлежит право выбирать власть и пути развития страны.

Мы надеемся на мирное разрешение конфликта путем переговоров и проведения честных выборов.

Мы требуем вернуть наших солдат в места постоянного прохождения службы. Не ставить их между иностранным тираном и его собственным народом.

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