Упущения правителей Казахстана 2 7.01.2022, 16:29

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Диктаторы, которые подавляют критику, лишают себя возможности верно оценить настроения народа.

Сказать, что волнения в Казахстане начались ни с того ни с сего, нельзя. На протяжении последних лет в стране то и дело проходили менее масштабные протесты по различным поводам, пишет для «Немецкой волны» Райнхард Фезер, обозреватель газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Это говорит о том, что представление о живущей в гармонии нации, которое пытались создать на официальном уровне, не соответствует действительности. Между тем ни одно из протестных движений не представляло собой серьезной опасности для правителей, которые неизменно заранее пресекали любые оппозиционные движения. Когда в Казахстане в декабре 2021 года отмечали тридцатилетие независимости, казалось, что ситуация в стране спокойна и стабильна.

Однако события последних дней драматическим образом подтверждают то, что известно давно: правители, которые подавляют критику, лишают себя возможности верно оценить настроения народа. Так же, как Лукашенко перед президентскими выборами 2020 года недооценил, насколько изменилось общество в Беларуси, авторитарный режим Казахстана не понимал, сколько недовольства накопилось в стране, которое только и ждало повода, чтобы выплеснуться. При этом руководство Казахстана не так уж и лукавило, когда представляла свое государство как историю успеха: по сравнению с другими странами региона дела там обстояли неплохо.

И то, что это может сейчас измениться, - вина, прежде всего, казахских правителей. Насилие в ходе протестов отражает упущенные возможности по модернизации страны и ее коррумпированность. Спасение режима посредством вмешательства России продлевает и углубляет проблемы Казахстана. При этом оно меняет и международную обстановку.

Пока неясно, как эскалация в Казахстане скажется на напряженной ситуации в связи с Украиной и предстоящих переговорах России с Западом. Проявит ли Кремль на какое-то время сдержанность, экономя силы, необходимые для важной для безопасности РФ сферы? Или сделает противоположный вывод о том, что время для решительных действий наступило?

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