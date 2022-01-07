Монастырь доминиканцев в Гродно - место научных опытов и лучшей библиотеки ВКЛ 7.01.2022, 16:59

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Он был основан в 1632 году Фредериком Сапегой и его женой.

Доминиканский костел и монастырь в Гродно были основаны в 1632 году Фредериком Сапегой и его женой Кристиной из рода Поцеев. У этого комплекса любопытная и весьма бурная история, пишет planetabelarus.by.

Согласно документам 1820 года, в костел переделали каменный дом, принадлежавший основателям. Сам фундатор был одним из довольно малочисленных в XVII веке православных представителей рода Сапег и занимал государственные должности на восточных рубежах ВКЛ. Однако карьерные перспективы так называемых схизматиков в Речи Посполитой стояли под большим вопросом, и Фредерик сменил веру, которой придерживались основатели рода, а затем даже решил заложить католический монастырь.

22 мая 1633 года в монастырь торжественно ввели первых монахов доминиканцев. Считается, что на торжествах присутствовал свежеиспеченный король и великий князь, все еще носивший титул русского царя – Владислав Ваза. События описаны в дневнике канцлера ВКЛ Альбрехта Станислава Радзивилла, который был большим патриотом ВКЛ и ревностным католиком. Канцлер упоминает не только само торжественное введение монахов в храм, но и несколько менее формальную, однако не менее приятную часть, то есть застолье. Кроме канцлера в мероприятии участвовали и другие важнейшие магнаты страны.

После захвата Гродно московскими ратниками в 50-е годы XVII века, костел был поврежден. В начале 60-х годов этого же столетия, «братья проповедники», как еще называют доминиканцев, стали собирать средства на восстановление храма. В результате строительных работ, которые, видимо, были достаточно масштабными, костел был восстановлен. В июле 1673 года храм освятил бискуп Николай Слупский.

На этом строительство гродненского комплекса не закончилось. Важными меценатами местного филиала стала гродненская семья Узловских. Свой вклад сделал и приор гродненского доминиканского монастыря – Доминик Дрогош. В 90-е годы XVII века благодаря новым пожертвованиям, в частности, от магната Казимира Яна Сапеги, были начаты новые строительные работы. В 1708 году новый храм якобы был готов, но освящение произошло только в 1726, что может наводить на мысль о доработках костела в этот период времени. Освятил храм бискуп Ежи Казимир Анцута.

Позднее Антоний Михал Потоцкий финансировал строительство двух высоких сложных куполов на башнях, но к моменту уничтожения святыни их уже не было. Кроме того, этот магнат, вместе со своей женой Людвикой из рода Сапег, финансировал создание внутреннего убранства доминиканской святыни. В 1750 году еще один представитель рода Сапег, могущественный канцлер ВКЛ – Ян Фредерик – добавил свой вклад в пользу храма. Таким образом, можно говорить о том, что комплекс превратился в своего рода семейное предприятие для могучих Сапег, ведь многие представителей этого рода так или иначе приложили руку к развитию гродненского филиала доминиканцев.

Здание храма представляло собой трехнефную базилику с достаточно аскетическим декором и массивными формами. Это был один из самых больших костелов Гродно. Он уступал в размерах только фарному, иезуитскому и бернардинскому храмам.

Длина костела вместе со своеобразной крухтой – домом на входе –составляла примерно 50 метров. Этот дом, из которого как бы вырастает храм, как можно предположить, является той самой каменицей Сапег, подаренной доминиканцам в годы основания монастыря.

В интерьере имелось несколько алтарей и амвон. Алтарная перегородка напоминала аналогичную в костеле францисканцев и была украшена различными скульптурами. Находящийся в храме бюст Станислава Августа Понятовского был частью эффектной скульптурной композиции. Бюст располагался под пологом, который придерживали ангелочки. В верхней части помещалась корона.

Каменное здание монастыря, идущее вдоль улицы Виленской (ныне Советская) зафиксировано на плане 1753 года. Старейшая часть этого строения появилась, видимо, еще в 30-х годах XVII века. Корпус монастыря возводили постепенно, на протяжении длительного времени. Работы велись в 20-30-х годах XVIII столетия. Здание строили с расчетом на арендное использование во время сеймов, поэтому оно было гораздо больше, чем требовалось для размещения самих монахов.

Вдоль улицы к Немецкому рынку (Доминиканская) располагалось длинное деревянное строение, которое было заменено на каменное после пожара 1782 года. В этом катастрофическом для города пожаре были повреждены и здания комплекса Ордена Проповедников.

Предполагается, что каменное здание вдоль улицы к Немецкому рынку (Советская, 8), построили по проекту достаточно опытного архитектора – доминиканца Станислава Гринцевича, известного в ордене под именем Людвиг. Этому архитектору приписывают несколько крупных работ в ВКЛ, к примеру, фасад костела Миссионеров в Вильнюсе.

Оба здания доминиканцев использовались для размещения учебных заведений. Доминиканская школа в здании монастыря по улице Виленской (Советская) ведет историю еще с последней четверти XVII века. В период 1748–1749 годов это учебное заведение получило статус высшей школы.

Надо отметить, что гродненские доминиканцы достигли серьезного уровня знаний и в XVIII веке даже удивляли навещавшего их короля Станислава Августа Понятовского научными опытами. Король живо интересовался исследованиями доминиканцев, которые демонстрировали монарху различные физические эксперименты. В костеле находился бюст правителя, напоминающий о теплом отношении короля к гродненским доминиканцам. Позднее это скульптурное изображение последнего монарха Речи Посполитой передали в Вильнюс, откуда его вернул Юзеф Иодковский. Благодаря этому историку, горожане могут видеть бюст короля в гродненском музее.

После уничтожения Речи Посполитой монахам нужно было привыкнуть к жизни в новом государстве, в котором им теперь предстояло продолжить свою просветительскую миссию.

Доминиканская школа на Виленской отмечена на французском плане 1812 года, где названа колледжем. Значение такого учебного заведения для гродненской системы образования, разумеется, было огромным. К началу XIX века доминиканцам удалось собрать у себя одну из самых больших библиотек на землях бывшего ВКЛ. Насчитывало это собрание более 10 000 томов. Чтобы лучше понять значение подобных объемов библиотечного фонда, стоит сравнить эту библиотеку с другой, современной ей, коллекцией. В 1804 году количество книг в библиотеке гродненских доминиканцев приближалось к цифре 10 500, и в этом же году в хранилище Императорского Московского университета располагалось несколько больше, чем 11 800 томов. То есть фонды гродненских доминиканцев и важнейшего университета Москвы были вполне сопоставимы! Время не пощадило это уникальное собрание и к 20- м годам XX века в библиотеке было уже меньше 1000 экземпляров. Остатки этой библиотеки хранятся в фондах Гродненского историко-археологического музея.

В 30-е годы XIX века монастырь доминиканцев в Гродно закрыли из-за участия учителей и учеников в восстании 1830–1831 годов, а здание на Виленской передали государственной гимназии. Жизнь созданного доминиканцами учебного заведения продолжилась, хотя школа и приобрела несколько иное качество.

По данным гродненских краеведов, в этом учебном заведении обучались многие интересные люди, в частности, старший брат Кастуся Калиновского Виктор, будущий директор института философии АН Азербайджана Александр Маковельский, будущий основатель гродненского музея Юзеф Иодковский, цирковой тяжелоатлет Якуб Чеховской. Преподавали тут историк Евстафий Орловский и создатель литературного литовского языка Йонас Яблонскис.

После подавления восстания российская администрация решила перестроить бывший монастырь. Задачу реконструкции взялась решить группа из 6 еврейских предпринимателей. Губернский архитектор Михаэлис осмотрел постройку. Именно по проекту этого специалиста здание было реконструировано в конце 30-х годов XIX века и получило фасад в стиле классицизма.

После уничтожения костела в 1874 году, здание гимназии расширили, включив в него часть оставшихся стен храма.

Из вышеизложенного видно, что учебное заведение доминиканцев имело давнюю и славную историю. На ниве образования эти монахи конкурировали с иезуитами, а после упадка «Общества Иисуса» стали главными просветителями в городе над Неманом.

Интересная судьба ждала здание доминиканцев рядом со старинной площадью, называемой Немецким рынком (теперь его адрес: Советская, 8).

Изначально, в 70-е годы XVIII века, в строении размещалась еще одна доминиканская школа. Во второй половине XIX века корпус стал местом занятий женской гимназии. В конце XIX века в этом здании впервые размещается структура городского управления – городская управа, которая в Российской Империи являлась органом исполнительной власти. Год размещения управы был увековечен на фасаде строения: во фронтоне имелась цифра 1894. Управа была в здании до 1915 года. В 1919 году город переходит под контроль поляков, которые размещают в бывшей доминиканской школе магистрат: он работал до начала II Мировой.

Фото этого здания, датированное 1926 годом, подписано на сайте польского цифрового архива NAC следующим образом: «Гродно. Новая ратуша». После войны в здании находились различные творческие организации.

Таким образом, основываясь на интересной истории этого строения, его можно условно считать сохраненной гродненской ратушей, своего рода заменой утраченному зданию ратуши на главной площади города.

Во дворе сохранившегося здания по улице Советской, 6 когда-то размещался прекрасный доминиканский сад.

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