«Был на всех акциях, но меня ни разу не задержали» 7.01.2022, 17:34

5,248

Белорусы о том, что позитивное произошло с ними в 2021-м.

Когда zerkalo.io спросилo у читателей, что хорошего с ними произошло в 2021-м, то удивилoсь от количества откликов. «Да, ладно», — засомневаетесь вы. «Садитесь поудобнее, — скажем мы. — Вот он текст, в существование которого, казалось бы, сложно поверить». Но в Рождество возможно все.

Найти в 2021-м хорошее было непросто, но белорусы старались. Один из них написал: «Я был на всех акциях и дворовых маршах, но меня ни разу не задержали. Вообще :)». «А у нас появилась вторая кошка, — похвасталась минчанка Катерина. — Малую мы назвали в честь очень популярного в ноябре 2020 года алкоголя, сокращенно просто Мася». Читательницы Валерия и Ольга сообщили, что вышли замуж за иностранцев, а минчанка Арина «нашла любовь всей жизни» в Беларуси. Ее молодого человека зовут Алексей. Пара познакомилась в интернете.

— Как-то просматривая анкеты, я обратила внимание на парня, у которого в графе «место работы» было указано тоже предприятие, что и у меня. Решила ему написать, спросить, из какого он подразделения. Оказалось, он еще только собирался к нам устраиваться, — вспоминает Арина. — Мы продолжили переписываться. Леша настолько понравился мне в общении, что, когда через неделю он пригласил меня на свидание, я сразу согласилась. Это была любовь с первого взгляда. Мы гуляли в Киевском сквере до поздней ночи — и с тех пор уже полгода нет и дня, чтобы мы не виделись.

Алексей все-таки устроился на завод, где работает Арина. Трудятся они в разных подразделениях и в противоположных частях предприятия. Зато обедают всегда вместе.

— Иногда он приходит ко мне с ссобойкой в кабинет, иногда я к нему, — говорит Арина. — А еще мы прожили потрясающее лето: мы вместе ездили в санаторий, ходили на яхте, отдыхали компаниями на даче, праздновали дни рождения.

— А замуж он вам пока не предложил?

— Пока нет, но в принципе, я буду не против, — улыбается девушка.

«Уходить в никуда было сложно. К тому же, на мне „повисал“ огромный долг за учебу»

В 2021-м, особенно в последние месяцы года, читатели нередко писали про массовые увольнения. «Чистки за политику» затронули транспорт, промышленность и другие сферы. Организацию в райцентре, где семь лет трудился Алексей, это тоже коснулось. Новую работу молодой человек нашел в Минске, так что сменить ему пришлось и место жительства.

— Теперь я сотрудник российской компании, — коротко рассказывает он. — Так совпало, что через два месяца после того, как я к ним устроился, у фирмы был корпоратив в Москве. Меня тоже пригласили, оплатили билеты и проживание. Так в 2021-м исполнилась моя простая мечта детства — полетать на самолете.

Решилась осуществить свою мечту, а точнее желание, и Варвара. Минчанка «разрешила себе изменить жизнь и наслаждаться ею».

— Я училась по целевому. Летом 2020-го закончила университет и должна была пять лет отработать по распределению. Из Минска меня направили в небольшой городок Ошмяны, — вводит в курс дела девушка. — Еще в середине учебы я понимала: профессия, которую выбрала, мне не очень подходит. Когда перешла от теории к практике, на работу стали уходить все силы, начались проблемы со здоровьем. Я задумалась: нужно что-то менять. Это решение далось нелегко, уходить в никуда было сложно. К тому же на мне «повисал» огромный долг за учебу.

Когда поделилась своей идеей с родными, вспоминает Варвара, папа сразу сказал: «Лучше работай, у тебя есть стабильный заработок, перспективы». Но позже поддержал и помог с оплатой. А дальше все сложилось само собой.

— Летом мне позвонили из студии, где я как клиент занималась растяжкой, — говорит собеседница. — Сказали, что у меня есть все данные, чтобы стать тренером, и поинтересовались, интересна ли мне такая вакансия. Вот уже полгода я работаю инструктором по стретчингу. И мне это очень нравится.

«На второй или третий день мама сказала, что сама дошла от кровати до окна. Это была радость»

Ольга в этом году стала мамой — у нее родилась вторая дочка. А еще осенью минчанка очень переживала за свою маму: в 61 год женщина тяжело перенесла коронавирус.

— Вначале все шло стандартно — температура, кашель. Затем состояние ухудшалось. Маму госпитализировали, а через неделю перевели в реанимацию, — вспоминает Ольга непростые для их семьи моменты. — Почти две недели она пролежала на кислороде. Все это время врачи каждый день повторяли: «Состояние стабильно тяжелое». Иногда доктора говорили про небольшие улучшения, но уже на завтра маме могло стать хуже. Все было как на качелях. А потом я как-то позвонила, попросила поговорить с лечащим доктором, а мне сказали: «Набирайте в другое отделение, вашу маму сегодня перевели».

Началось непростое восстановление. У мамы, продолжает Ольга, были сильно поражены легкие. Женщина очень ослабла, ей пришлось заново учиться ходить.

— На второй или третий день она мне позвонила, сказала, что сама дошла от кровати до окна. Для меня это была радость, — рассказывает собеседница и вспоминает один трогательный момент. — На 8 Марта мама подарила мне орхидею. В день, когда мама попала в реанимацию, растение пустило свой первый маленький росточек — стрелку, из которой потом появляются цветы. Тогда я для себя решила: это знак, что с мамой все будет хорошо. Сейчас она еще восстанавливается, но в сравнении с тем, какой вышла из больницы, чувствует себя хорошо.

«На лекарство нужно 2,5 миллиона долларов. Мы пока собрали 22 тысячи»

А еще в непростом 2021-й, оставшись без работы, балетмейстер Виктория поставила свой первый спектакль. Помогли ей уволенные актеры. Минчанин Александр этим летом решился снять дом за городом, и они с семьей даже посадили свой огород. Водитель-дальнобойщик Дмитрий в свои 40+ бросил курить и занялся бегом. А брестчанка Ирина вот уже второй год продолжает писать письма и носить передачи для политзаключенных.

А еще приходят хорошие новости от тех белорусов, которым по разным причинам пришлось покинуть страну. Среди них Надежда и ее супруг. «Сейчас мы с мужем живем у моря, — написала Надя. — Я нашла тут новую интересную работу. А муж избавился от тревожности и начал спать больше двух часов».

Павел (имя изменено) оказался на новом месте жительства еще в 2020-м, а в этом году открыл там свое дело.

— На новом месте я работал в фирме, которая занималась строительством. Спустя месяцев восемь понял, могу все это организовать самостоятельно. Рискнул — получилось, — говорит он. — Сейчас у меня команда из сорока человек. Это белорусы, которые в разное время, по разным причинам оказались там же, где и я. Когда я узнавал, что кому-то из наших нужна поддержка, звонил и предлагал помощь.

Минчанка Елизавета в 2021-м году тоже начала большое доброе дело. Она стала волонтером. Молодая мама присоединились к команде ребят, которые собирают деньги Варваре Шамич — девочке с СМА.

— Информацию о сборе я увидела Instagram. Я часто перевожу деньги на благотворительность, сделала так и в этот раз. А потом заметила, что мама малышки ищет помощников, и отозвалась, — говорит Елизавета. — Мы с ребятами занимаемся соцсетями. На лекарство нужно 2,5 миллиона долларов. Мы пока собрали 22 тысячи. Каждый день у нас получается увеличить эту сумму на две тысячи. И это приближает ребенка к спасению.

— Почему вы решили помочь?

— Я сама стала мамой полтора года назад, а когда это происходит, в голове что-то щелкает, и боль других детей ты сильнее пропускаешь через себя. К тому же, мою дочку тоже зовут Варвара, — говорит Елизавета. — Моя бабушка меня так научила: переведи кого-нибудь через дорогу с мыслью, что кто-то переведет меня. Возможно, я это делаю с надеждой, что, если я окажусь в беде, кто-то также поможет и мне. Добро возвращается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».