Власти Байконура запретили выходить на улицы группами более трех человек 4 7.01.2022, 17:41

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Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Исключение сделано только для семей.

Власти Байконура запретили передвигаться по городу группами более трех человек. Исключение сделано только для семей, передает «Настоящее время».

Запрет на передвижение по улицам большими группами объясняется борьбой с COVID-19, однако был установлен после введения в городе повышенного (синего) уровня «террористической опасности» на фоне продолжающихся в других городах Казахстана протестов.

"Передвижение лиц группами более трех человек, за исключением членов семьи, а также передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых недопустимо", – говорится в сообщении о введении дополнительных мер безопасности, опубликованном на сайте администрации Байконура.

Нельзя передвигаться по городу в период с 23:00 до 6:00, исключения – если человек находится на улице, или куда-то едет по работе, или ему нужно в аптеку. В тот же промежуток времени не будут работать КПП.

Магазины и общепит могут работать до 22:00, алкоголь можно продавать только в кафе и ресторанах.

На предприятиях появляются народные дружины для патрулирования города по заявкам полиции.

В Казахстане со второго января проходят массовые протесты, которые вспыхнули в связи с двукратным повышением цен на сжиженный газ. К шестому января массовые протесты захватили всю страну.

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