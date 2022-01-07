СМИ: Криштиану Роналду раздумывает над уходом из Манчестер Юнайтед 7.01.2022, 17:48

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Криштиану Роналду

Есть две причины.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду раздумывает над уходом из Манчестер Юнайтед следующим летом, сообщает nv.ua со ссылкой на Daily Star.

36-летний нападающий разочарован тем, как выступает команда в текущем сезоне, и направлением, в котором движется клуб.

Также Криштиану недоволен изменениями на тренерской скамье «красных дьяволов». Он не хочет, чтобы временный наставник команды Ральф Рангник работал с ней на полноценной основе.

Ввиду этого следующим летом Роналду может рассмотреть вариант с уходом из клуба. Во многом его решение будет связано с тем, кто будет назначен главным тренером команды по окончании сезона.

Португалец вернулся в Манчестер Юнайтед минувшим летом. В нынешней кампании он сыграл за клуб 22 матча, забил 14 мячей и сделал 3 результативные передачи.

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