СМИ: Криштиану Роналду раздумывает над уходом из Манчестер Юнайтед
- 7.01.2022, 17:48
- 2,396
Есть две причины.
Звездный португальский форвард Криштиану Роналду раздумывает над уходом из Манчестер Юнайтед следующим летом, сообщает nv.ua со ссылкой на Daily Star.
36-летний нападающий разочарован тем, как выступает команда в текущем сезоне, и направлением, в котором движется клуб.
Также Криштиану недоволен изменениями на тренерской скамье «красных дьяволов». Он не хочет, чтобы временный наставник команды Ральф Рангник работал с ней на полноценной основе.
Ввиду этого следующим летом Роналду может рассмотреть вариант с уходом из клуба. Во многом его решение будет связано с тем, кто будет назначен главным тренером команды по окончании сезона.
Португалец вернулся в Манчестер Юнайтед минувшим летом. В нынешней кампании он сыграл за клуб 22 матча, забил 14 мячей и сделал 3 результативные передачи.