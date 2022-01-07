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СМИ: Криштиану Роналду раздумывает над уходом из Манчестер Юнайтед

  • 7.01.2022, 17:48
  • 2,396
СМИ: Криштиану Роналду раздумывает над уходом из Манчестер Юнайтед
Криштиану Роналду

Есть две причины.

Звездный португальский форвард Криштиану Роналду раздумывает над уходом из Манчестер Юнайтед следующим летом, сообщает nv.ua со ссылкой на Daily Star.

36-летний нападающий разочарован тем, как выступает команда в текущем сезоне, и направлением, в котором движется клуб.

Также Криштиану недоволен изменениями на тренерской скамье «красных дьяволов». Он не хочет, чтобы временный наставник команды Ральф Рангник работал с ней на полноценной основе.

Ввиду этого следующим летом Роналду может рассмотреть вариант с уходом из клуба. Во многом его решение будет связано с тем, кто будет назначен главным тренером команды по окончании сезона.

Португалец вернулся в Манчестер Юнайтед минувшим летом. В нынешней кампании он сыграл за клуб 22 матча, забил 14 мячей и сделал 3 результативные передачи.

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