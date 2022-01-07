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Биатлонистка, бойкотировавшая провластное письмо, стала второй на этапе Кубка мира в Оберхофе

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  • 7.01.2022, 18:17
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Биатлонистка, бойкотировавшая провластное письмо, стала второй на этапе Кубка мира в Оберхофе
Анна Сола

Финишный отрезок спринка был великолепен в исполнении Анны Сола.

В немецком Оберхофе сегодня начался пятый этап Кубка мира по биатлону. Лидеры сборной Беларуси выступили отлично в спринте: Анна Сола стала второй, а Динара Алимбекова — четвертой, пишет zerkalo.io.

Анна Сола дважды промахнулась на лежке. А вот на стойке закрыла все мишени, хотя обычно стрельба стоя у Анны получается хуже. Финишный отрезок был великолепен в исполнении белоруски. Она не дотянулась лишь до лидера общего зачета Кубка мира Марте Ульсбю-Ройселанн из Норвегии, проиграв ей семь секунд. Интересно, что абсолютно такое же время, как и Сола, показала француженка Жюлия Симон. Таким образом, в спринте оказалось сразу два серебряных призера.

Динара Алимбекова, которой позавчера исполнилось 26 лет, напротив, отработала без ошибок первый огневой рубеж. Но допустила два промаха на стойке. Заключительный отрезок дистанции Динара провела не так быстро, как Сола. В итоге финишировала четвертой, уступив победительнице 22,6 секунд. Пока у Алимбековой нет подиумов в этом сезоне в личных гонках.

Отметим дебют в Кубке мира 21-летней Алины Пильчук. Она закрыла все 10 мишеней и заняла 42-е место.

Результаты других белорусок: Ирина Лещенко — 16-я (0+1), Елена Кручинкина — 35-я (1+1), Ирина Кручинкина — 68-я (2+1).

Завтра в Оберхофе состоятся смешанные эстафеты.

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