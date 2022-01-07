Скучать некогда 3 Антон Орехъ

7.01.2022, 19:36

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Антон Орехъ

Готова ли Россия закрыть семь с половиной тысяч километров границы с Казахстаном?

Украину, как теперь стало известно, придумал Ленин. А кто придумал Казахстан? Неужели он когда-то на самом деле существовал? Нет, скорее всего Казахстан тоже придумал Ленин. Кто-то ведет исчисление от Сотворения Мира, кто-то от Рождества Христова, а кто-то от Ленина, который сотворил всякую ерунду, с которой нам теперь разбираться. Как мы с вами хорошо помним, почти восемь лет назад в родную гавань вернулся Крым. При этом Россия признавала территориальную целостность Украины и подписывала соответствующие международные обязательства. Но в Киеве случился Майдан, Янукович улепетывал в сторону Ростова и в России решили, что без Януковича никакой Украины уже не существует. Придумал ее Ленин, а закрыл – Майдан. Нет Украины – нет и обязательств. Потом Украина, правда, снова откуда-то взялась. Но теперешнюю Украину наверняка придумали в Вашингтоне – а Вашингтон еще хуже Ленина.

А еще есть Донбасс, где живет свой особый «народ Донбасса», который, как полагает наш президент, должен сам решать свою судьбу. И опираясь на все эти не далекие исторические параллели, мы глядим на Казахстан. Остается ли он все еще тем Казахстаном, который придумал Ленин, но целостность которого мы признавали и уважали? Или таинственная угроза «извне», из какого-то до сих пор не названного источника, от «мировой закулисы» или «ложи масонов» ставит Казахстан под сомнение? В достаточной ли мере нынешняя власть способна защитить русских в этой стране, если она сама признается, что «проспала» 20 тысяч бандитов – и это как минимум? Тем более, что в Казахстане есть целые области на Севере и Востоке, где приживает в больших количествах русскоязычное население. Что сработало в Крыму, может сработать и здесь, почему нет? Впрочем, на это «почему» есть ответы. Ковать железо надо было сразу.

Вместо того, чтобы выполнять просьбу говорящей головы Токаева и посылать ему на помощь войска, надо было просто посылать войска и выгонять Токаева. А то странно получится: сначала пришли на помощь, а потом сказали, что никакого Казахстана нет и все вопросы к Ленину. Во-вторых, даже в областях, где русских проживает много, нигде они не составляют большинства. Присоединять районы, в которых чужих больше, чем своих – это так и задумано? Или чужих выгнать? А русские, которые живут в других частях страны, но там, где их значительно меньше – с ними что будет? В той же Алмате? Вы учтите, что в Казахстане этнический вопрос стоит гораздо острее, чем в Украине. Радикальное влияние в Казахстане гораздо сильнее, чем нам тут кажется. А граница с Казахстаном у России знаете какой протяженности? Более семи с половиной тысяч километров! Если есть желание поссориться с этой страной, то надо иметь желание закрывать эти тысячи километров. А у нас же тут еще по плану битва за Русский мир в Донбассе. В общем, скучать некогда.

Антон Орехъ, Telegram

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