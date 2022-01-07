Лукашенко молчит о Назарбаеве

Лукашенко молчит о Назарбаеве11
- 7.01.2022, 20:00
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А еще не так давно восхищался «великим Елбасы».
Политолог Александр Фридман прокомментировал слухи об аресте племянника Назарбаева Самата Абиша:
— Следует, однако, отметить, что именно с отставки Абиша с поста первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана и начался позавчера демонтаж клана Назарбаева. По информации казахстанских СМИ, Назарбаев покинул страну. Из всего клана в Казахстане остается лишь старший брат Болат. Эра Назарбаева завершилась.
О Назарбаеве больше не упоминают в Казахстане. Молчит о нем и Лукашенко, который с удовольствием говорит на казахские темы, а еще не так давно восхищался "великим Елбасы".