Казахов просто достало 8 Юрий Касьянов

7.01.2022, 21:12

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Юрий Касьянов

Как достало белорусов и украинцев.

Казахи вышли под дубинки и пули не из-за повышения цены на газ для автомобилей.

И не потому что Кремль решил аннексировать Казахстан. Это и козлу понятно, хотя уже сейчас толпы умников, никогда не вылезающих из своих теплых нор, с наслаждением копаются в своей убогой трусости, выискивая нити всемирного заговора в казахских событиях.

Все не так. Казахов просто достало. Нет никакой другой причины, которая заставит людей идти умирать. Достало, как достало белорусов, украинцев, грузин, и как достанет скоро россиян.

Понятно, что ситуацией уже воспользовались бандиты, мародеры, кланы; пытается ею воспользоваться Кремль, Турция, Китай... Но это не значит, что надо сидеть и молчать в тряпочку, когда достало. Волка бояться - в лес не ходить.

А что касается "ввода войск ОДКБ", заметьте одну вещь: армия Казахстана сегодня - более 100 тыс военнослужащих; Армения отправляет в Казахстан 60 военных, Таджикистан - 200 человек, а с россиянами всего - чуть более 3 тыс. Кого они там смогут защитить, и от кого?..

Путин в растерянности. Отправка войск - это первый, нелепый, но такой привычный для него шаг в любой непонятной ситуации. Которая может оказаться началом его конца...

Очень правильно написал Невзоров:

"Казахская ночь напомнила Кремлю, что и он тоже живет в карточном домике. И если домик еще стоит, то совсем не по причине своей прочности, а просто потому, что народ еще на него не подул. Поэтому в Кремле понятная, дикая паника".

Юрий Касьянов, украинский волонтер и организатор движения "Армия-SOS", "Фейсбук"

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