В Алматы продолжается стрельба 1 7.01.2022, 21:47

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Очевидцы рассказали о горящем автомобиле.

В Алматы продолжаются уличные бои между повстанцами и казахстанскими силовиками.

«К этому моменту в Алматы продолжается стрельба в Золотом квадрате и на площади Республики.

В обоих местах время от времени слышны одиночные выстрелы, на Новой площади в последние несколько часов происходили взрывы, очевидцы видели из окна квартиры горящий автомобиль. По микрорайонам Алматы, в частности по улице Саина, регулярно курсирует группа полицейских машин, оснащенных броней», — сообщают местные СМИ.

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