В Алматы продолжается стрельба1
- 7.01.2022, 21:47
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Очевидцы рассказали о горящем автомобиле.
В Алматы продолжаются уличные бои между повстанцами и казахстанскими силовиками.
«К этому моменту в Алматы продолжается стрельба в Золотом квадрате и на площади Республики.
В обоих местах время от времени слышны одиночные выстрелы, на Новой площади в последние несколько часов происходили взрывы, очевидцы видели из окна квартиры горящий автомобиль. По микрорайонам Алматы, в частности по улице Саина, регулярно курсирует группа полицейских машин, оснащенных броней», — сообщают местные СМИ.