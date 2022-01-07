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Аналитик: Режим вступил на скользкую дорожку

  • 7.01.2022, 22:12
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Аналитик: Режим вступил на скользкую дорожку

Нельзя ожидать, что сторонники власти поддержат отправку войск в Казахстан.

Аналитик Игорь Ильяш в «Фейсбуке» выразил мнение, что ситуация с отправкой белорусских военных в Казахстан может развиваться абсолютно непредсказуемо:

— Непонятно, что будет представлять из себя сама операция ОДКБ, какие задачи будут выполнять витебские десантники, как долго они там будут находиться и ограничится ли дело одной ротой.

Ситуация может развиваться абсолютно непредсказуемо. И при этом режим прекрасно понимает, что вступил на скользкую дорожку, где нельзя рассчитывать на поддержку даже своего ядерного электората. Иначе бы не пришлось прикрывать реальный смысл происходящего абсурдными формулировками вроде «наши военнослужащие — мирные люди».

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