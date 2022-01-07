Журнал Королевского химического общества рассказал о политзаключенном Артеме Боярском 7.01.2022, 22:21

Артем Боярский

О белорусских героях пишут по всему миру.

В журнале общей химии британского Королевского химического общества «Chemistry World» вышла статья о 20-летнем политзаключенном бывшем студенте химфака БГУ и четырежды стипендиате специального Фонда по поддержке талантливой молодежи Артеме Боярском, которого осудили на пять лет лишения свободы, пишет zerkalo.io.

Статья опубликована на сайте журнала. В ней рассказывается не только об Артеме Боярском, но также и об общем количестве политзаключенных в Беларуси и ситуации после президентских выборов.

В тексте также приводятся слова стипендиата программы «ReThink. CEE» Немецкого фонда Маршалла (США) и эксперта по вопросам политики в Центральной и Восточной Европе Максимаса Милты, который говорит о том, что «условия академической свободы и институциональной автономии находятся на самом низком уровне с 1994 года, когда началось правление Лукашенко».

Журнал общей химии «Chemistry World» британского Королевского химического общества выходит раз в месяц и рассылается всем членам общества по всему миру. В редколлегию входят 10 академиков и химиков-промышленников. Журнал посвящен текущим событиям в мире химии, включая исследования, новые технологии, а также международные новости. Впервые журнал был опубликован в январе 2004 года и заменил издание «Химия в Великобритании».

Напомним, Артем Боярский — бывший студент второго курса химического факультета Белорусского государственного университета, победитель олимпиад по химии, стипендиат Фонда по поддержке талантливой молодежи.

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