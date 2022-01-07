Уехавший за границу друг Дмитрия Усхопова рассказал правду о его задержании 7.01.2022, 23:09

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Дмитрий Усхопов

Затем речичанина избили и он умер.

В новогоднюю ночь, после задержания милицией, в Речице погиб 27-летний Дмитрий Усхопов.

28-летний Александр Жогаль — последний из друзей и близких, кто видел Дмитрия Усхопова живым. Они вместе были на остановке общественного транспорта, откуда Дмитрия забрала милиция. После смерти молодого человека милиция начала «охоту» на его друзей. Александр вынужден был убежать за границу. Он рассказал «Свабодзе» об обстоятельствах задержания Дмитрия и о том, как милиция преследовала его самого.

«Мы дружили с Димой с детства. У одного тренера занимались футболом. Позже Дима ушел заниматься в минское «Динамо», да что-то у него там не получилось. На Новый год, 31 декабря, мы встретились, решали где и как отмечать праздник. Купили продуктов и алкоголя. С Димой и Ильей — это еще наш один друг, который сейчас задержан, — поехали к моей сестре. Там немного выпивали.

Да, мы пили в тот день, но немного, я думаю. Выпили пиво, шампанского, немного бренди. Потом мы решили ехать отмечать Новый год к Диминой матери, ведь она одна живет. Стояли на остановке. Дима немного шатался. В один момент он был на эмоциях, так как вспоминал смерть своего приятеля, который в прошлом году умер 30 декабря. Он громко говорил, употреблял нецензурную брань, и это привлекло внимание милиции», — рассказал Александр.

Двое патрульных не справились с Дмитрием ведь, по словам Александра, тот вырывался и сопротивлялся. Александр тоже не стоял в стороне —отвлекал друга от милиции. Те вызвали поддержку.

«Прибыло пять человек. Двое держали меня, а те пять — ломали Диму. И заломили, бросили его в автомобиль и повезли в РОВД. Меня не забирали», — говорит житель Речицы.

Он обращает внимание, что на момент задержания на Дмитрию не было никаких повреждений.

«Утром мне позвонил Илья и сказал, что Дима умер. Я не поверил, даже когда увидел заплаканного Илью. Я позвонил знакомой — у нее муж работает в милиции. И она сказала мне, что Дима умер от передозировки наркотиков. Такого не может быть! Не было никаких наркотиков! Ему просто помогли умереть в милиции. Чтобы убивать — такого еще, кажется, не было. Но, может, его били в милиции, или не оказали помощь. И то, что было 4,3 промилле, как написала милиция, я не верю. Мы столько не выпили. Может быть, я допускаю — ведь у Димы с собой был алкоголь, когда его забрала милиция, — что ему могли тот алкоголь насильно влить, тогда будет 4,3 промилле», — добавил друг погибшего»

Он написал заявления в милицию и СК с требованием разобраться по факту смерти.

«Мне позвонил следователь и предложил, как он сказал, — тайно встретиться. Я отказался и выбросил сим-карту. Два дня я сидел у Диминой матери. Она была, конечно, в ужасном состоянии... не передать словами. На следующий день милиция задержала Илью и еще троих человек, якобы за наркотики. Я понимал, что на нас идет охота. За домом Диминой матери было наблюдение, стояли разные автомобили и синий микроавтобус. Мне удалось убежать, выбраться сначала из дома Диминой матери, потом-из страны. Потом мне сказали, что и за моим домом было наблюдение. И даже за моей сестрой следили. Они хотят все» красиво замять», — говорит Александр.

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