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Назарбаев сбежал в Казахстан?

  • 8.01.2022, 8:15
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Назарбаев сбежал в Казахстан?

Российский политолог также подтвердил информацию об аресте племянника елбасы.

Российский политолог, один из крупнейших специалистов по азиатским странам бывшего СССР, Аркадий Дубнов сообщает об аресте племянника Назарбаева и местонахождении самого Назарбаева:

— Подтверждается информация об аресте в Дубае Кайрата Сатыбалды, племянника бывшего президента Казахстана Н.А. Назарбаева.

Также есть сведения о задержании его младшего брата Самата Абиша, бывшего первого заместителя главы КНБ Казахстана.

Наконец, появилась информация о том, что их дядя, елбасы, находится в Китае

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

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