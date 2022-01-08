Назарбаев сбежал в Казахстан?
- 8.01.2022, 8:15
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Российский политолог также подтвердил информацию об аресте племянника елбасы.
Российский политолог, один из крупнейших специалистов по азиатским странам бывшего СССР, Аркадий Дубнов сообщает об аресте племянника Назарбаева и местонахождении самого Назарбаева:
— Подтверждается информация об аресте в Дубае Кайрата Сатыбалды, племянника бывшего президента Казахстана Н.А. Назарбаева.
Также есть сведения о задержании его младшего брата Самата Абиша, бывшего первого заместителя главы КНБ Казахстана.
Наконец, появилась информация о том, что их дядя, елбасы, находится в Китае
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.