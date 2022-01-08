«Белорусская рулетка»: как на «Белавиа» обслуживают самолеты 1 8.01.2022, 9:07

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Лайнеры летают с большим количеством неисправностей?

Телеграмм-канал «Беларусь головного мозга» поделился информацией от подписчика:

«Прочитал печальные новости про БелЖД и не могу не поделиться такими же новостями про мигрантавиа («Белавиа»).

Там из-за проблем с запчастями самолеты летают с большим количеством отсрочек неисправностей, некоторые проблемы «подгоняют под допуск», хотя это влияет на безопасность и т.д. Очень советую подумать стоит ли летать сейчас на таких самолетах «Белавиа».

Ездить поездами БелЖД и летать самолетами «Белавиа» становится сродни игре в «русскую рулетку».

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