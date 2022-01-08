Из-за рухнувшего на Немиге моста общественный транспорт в Минске пойдет по новой схеме 7 8.01.2022, 9:17

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Фото: tut.by

Подробное расписание маршрутов.

В связи с дорожными работами, которые начаты после обрушения части путепровода над улицей Немига в Минске, изменяется схема движения маршрутов общественного транспорта, сообщил «Минсктранс».

Автобусы будут ездить по следующим маршрутам:

маршрут № 57 — ул. Я. Купалы, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Немига и далее по маршруту в обоих направлениях;

маршруты № 1, 69, 119с — просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Мельникайте, просп. Победителей в обоих направлениях;

маршрут № 73 в сторону Веснянки по ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Мельникайте в обоих направлениях;

маршрут № 24 — ул. Куйбышева, ул. Я. Купалы, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Немига в обоих направлениях;

маршрут № 38 — ул. Богдановича, ул. Я. Купалы, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Немига в обоих направлениях;

маршрут № 91- ул. Куйбышева, ул. Я. Купалы, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, Саперов, просп. Победителей в обоих направлениях;

маршрут № 163 — в сторону Сухарево по ул. Кальварийская, ул. К. Цеткин и далее по маршруту;

организован временный автобусный маршрут № 46Т- «пл.Бангалор-пл.Богушевича», следующий по ул. Богдановича, ул. Я. Купалы, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Немига.

Троллейбусы поедут так:

маршрут № 40 будет ездить со стороны ДС Юго-Запад до пл. Богушевича;

маршрут № 53 со стороны Зеленого Луга до пл. Бангалор, а со стороны Малиновки до пл. Богушевича;

маршруты № 29, 37 поедут до ДС Карастояновой;

троллейбусы с увеличенным автономным ходом на маршрутах № 40 и 53 проследуют по ул. Немига, ул. Городской Вал, просп. Независимости, ул. Я. Купалы и далее по маршруту;

маршрут № 12 отменен.

Напомним, обрушение части путепровода произошло сегодня ночью.

— Сейчас производится демонтаж обрушившейся крайней левой части. В ближайшее время приступим к демонтажу путепровода, — сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

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