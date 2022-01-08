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Знаки для самозванца

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  • 8.01.2022, 9:59
  • 19,874
Знаки для самозванца
Фото: МЧС

Крыса на пороге ЦИК, болезнь, рухнувший в центре Минска мост…

Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало прокомментировал обрушение пешеходного моста в центре Минска на Немиге:

— Крыса на пороге ЦИК на выборах, болезнь на кануне потешного всебелорусского народного собрания, обрушившийся мост в центре Минска после использования на святой праздник Рождества Православной церкви в своих ничтожных пропагандистских целях.

Знаки, заговор окружения самозванца или просто кульминация «эпохи стабильности»?

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