Знаки для самозванца

Знаки для самозванца5
- 8.01.2022, 9:59
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Крыса на пороге ЦИК, болезнь, рухнувший в центре Минска мост…
Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало прокомментировал обрушение пешеходного моста в центре Минска на Немиге:
— Крыса на пороге ЦИК на выборах, болезнь на кануне потешного всебелорусского народного собрания, обрушившийся мост в центре Минска после использования на святой праздник Рождества Православной церкви в своих ничтожных пропагандистских целях.
Знаки, заговор окружения самозванца или просто кульминация «эпохи стабильности»?