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Во время бегства правителя из резиденции вынесли белого шпица

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  • 8.01.2022, 10:30
  • 22,568
Во время бегства правителя из резиденции вынесли белого шпица

Видеофакт.

В Интернете появились видеозапись бегства украинского президента Виктора Януковича. Из резиденции вынесли коробки с имуществом, картины, сабли и маленькую собачку, сообщает НТВ.

Обнародована видеозапись с камер наблюдения, установленных в резиденции Януковича. На кадрах видно, как из «Межигорья», где жил и работал правитель страны, охрана и прислуга выносят ценные вещи.

Перед объективами камер один из сотрудников службы безопасности упаковал дорогие картины, а чуть позже его коллега вынес несколько сабель и мечей. Из другого выхода вывозили более крупные предметы искусства — дорогие вазы и сервизы, а потом помощник главы государства на руках вынес из дома маленькую собачку — померанского шпица. Судя по всему, Янукович забрал питомца с собой.

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