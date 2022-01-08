Во время бегства правителя из резиденции вынесли белого шпица 16 8.01.2022, 10:30

22,568

Видеофакт.

В Интернете появились видеозапись бегства украинского президента Виктора Януковича. Из резиденции вынесли коробки с имуществом, картины, сабли и маленькую собачку, сообщает НТВ.

Обнародована видеозапись с камер наблюдения, установленных в резиденции Януковича. На кадрах видно, как из «Межигорья», где жил и работал правитель страны, охрана и прислуга выносят ценные вещи.

Перед объективами камер один из сотрудников службы безопасности упаковал дорогие картины, а чуть позже его коллега вынес несколько сабель и мечей. Из другого выхода вывозили более крупные предметы искусства — дорогие вазы и сервизы, а потом помощник главы государства на руках вынес из дома маленькую собачку — померанского шпица. Судя по всему, Янукович забрал питомца с собой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».