Названа предварительная причина обрушения моста на Немиге в Минске 25 8.01.2022, 10:48

17,372

Аварийный мост будут полностью демонтировать.

Из-за обрушившегося пролета моста перекрыта часть пешеходных связей. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Для пешеходов закрыта лестница, ведущая со стороны площади Свободы вниз к Немиге. Также закрыт выход с одноименной станции метро со стороны Верхнего города в направлении обрушившегося пролета моста. В направлении улицы Зыбицкой выход действует.

Серьезно поврежден один из светофоров. В настоящее время строительная техника демонтирует поврежденную конструкцию. Упавший пролет полностью отсоединен от конструкции путепровода. В ближайшие минуты бетонные глыбы начнут разрезать спасатели при помощи бензореза.

— Предварительная версия обрушения пешеходной части моста через улицу Немига в Минске — усталость конструкций (в связи с работой метро и повышенной нагрузкой из-за скачков температур). Все конструкции путепровода будут проверены максимально оперативно и тщательно. Выясняется кто и когда проводил экспертизу износа конструкций и давал заключение об их пригодности к эксплуатации, — сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Он также сообщил, что путепровод будет полностью демонтирован.

Сейчас на месте обрушения работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, а также комиссия по ЧС.

Напомним, обрушение части путепровода произошло минувшей ночью. В результате происшествия никто не пострадал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».