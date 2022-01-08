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Рухнувший путепровод на Немиге не ремонтировали по личному указанию Лукашенко?

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  • 8.01.2022, 12:18
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Рухнувший путепровод на Немиге не ремонтировали по личному указанию Лукашенко?
Фото: onliner.by

Охране самозванца лень было менять маршрут во время поездок в администрацию на Карла Маркса.

Белорусы поделились информацией про ситуацию с путепроводом на Немиге, обрушение которого только чудом никого не убило.

Телеграм-канал БГМ публикует часть их письма.

«В 2003-2004 году Горавтомост поднимало вопрос о реконструкции данного путепровода, было доложено тогдашнему ныне покойному мэру Павлову.

Павлов лично докладывал самозванцу Лукашенко и просил денег на СРОЧНУЮ реконструкцию данного путепровода, так как согласно заключению Госстройэкспертизы и разработанному проекту требовалось перекрыть полностью проспект, пустить транспорт в объезд, полностью демонтировать путепровод и построить новый.

Но, в то время, самозванец ездил к себе в администрацию на Карла Маркса только по этому путепроводу. Его охране лень было объезжать пробки. Да и объездных путей тогда практически не было. Тем более был приоритет достроить Нацбиблиотеку. Поэтому было отказано. Про снос и строительство было личное указание Лукашенко: про данный путепровод забыть!».

Читатель канала также пишет, что вместо реального капремонта, на путепроводе «локально усилили фермы, путем подлива бетона, заменили фонарные столбы, перила и отчитались о проведенном капремонте».

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