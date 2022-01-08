«Может быть, вот он – черный лебедь для режима в Беларуси?» 2 8.01.2022, 13:06

10,884

Белорусский бизнесмен пожелал народу Казахстана победы над диктатором.

Бизнесмен Александр Кнырович прокомментировал для kyky.org революционные события в Казахстане:

«Назарбаев – старый советский лидер, хоть и азиат. Это определяет разницу в менталитетах между правителями. Все-таки КПСС несло некоторые гуманистические ценности, моральные барьеры, пусть и в извращенном виде. Хочется надеяться, что протестующие имеют цель, ресурсы и решимость в сердце. Что они будут контролировать каналы коммуникаций, в первую очередь СМИ. То есть – не повторят белорусский сценарий.

При продолжении таких событий в течение недели неизбежно встанет вопрос о вмешательстве сил ОДКБ, то есть военном вмешательстве России (и Беларуси?). Мне оно кажется неизбежным. Слишком велики риски… Без Казахстана – теряют смысл все скрепляющие бывший «Союз нерушимый» структуры – таможенный союз, ОДКБ и т.д. Путин окажется перед очень сложным выбором: после потери Украины потерять еще и влияние на такой огромный регион, как Казахстан – это потерять наземные коммуникации с государствами Средней Азии – очень опасно. Мечты о величии тускнеют, постамент памятника покрывается плесенью. Хотя это очень странно: готовиться к войне с Украиной и получить войну с народом Казахстана. «Мы шли на Одессу, а вышли – к Херсону!».

Могу пожелать народу Казахстана победы над диктатором как можно меньшей кровью, желательно – без нее. И да, белорусские спецподразделения никогда не воевали против людей, держащих в руках оружие. Никогда.

Ну а для нас? Может быть, вот он – черный лебедь?»

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».