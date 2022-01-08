Как выглядят самые дешевые квартиры, которые продают в белорусских райцентрах 8.01.2022, 13:24

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Некоторые из них продаются по цене бэушного авто.

Приобрести собственную квартиру можно и по цене бэушного автомобиля. Правда есть нюанс — жилье будет без ремонта и даже не в областном центре, не говоря уже о столице. Посмотрите, что это за варианты и по каким заманчивые ценам, пишет zerkalo.io.

Пружаны, Брестская область. Без ремонта, зато с огородом и сараем

Почти по одинаковой цене в райцентре Пружаны продаются две квартиры: однушка за 25 590 рублей или 10 тысяч долларов с возможностью поторговаться и двушка -- за 26 870 рублей или 10 500 долларов.

Первая находится на первом высоком этаже в панельной четырехэтажке на улице Кобринской. В доме располагаются малосемейки. Площадь квартиры составляет 30 м2, из которых больше 12 м2 — это комната, из которой есть выход балкон. Кухня довольно большая — почти десять «квадратов». Есть раздельные туалет и ванная комната.

Отмечается, что состояние жилья плохое и требует ремонта. Но тут же продавец указывает, что квартира готова к проживанию, есть мебель, встроенные шкафы, счетчики воды, два подвала. Дополнительно прилагается участок под огород.

Двухкомнатная квартира находится на той же улице, но в ее начале, а это уже центр города. Квартира расположена на втором этаже кирпичной двухэтажки 1960 года постройки и занимает площадь почти 44 м2, под смежные комнаты ушло 26 м2, кухня восьмиметровая с газовой колонкой. Есть балкон, рядом с домом — огород и сарай.

Приводить квартиру в порядок здесь также придется покупателю, но капремонт дома уже сделан. В квартире также установлены металлическая дверь, стеклопакеты, счетчики воды.

Лепель, Витебская область. «Заезжай и живи» в центре

На улице Интернациональной в Лепеле (это центр города) продается самая дешевая квартира в городе — это двушка на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. Цена вопроса — 38 385 рублей или 15 000 долларов.

Площадь жилья — 40 м2, жилая — почти 25 м2. Санузел раздельный. Всегда есть горячая вода, т.к. установлен бойлер на 80 литров. Ремонт продавец оценивает как хороший — «заезжай и живи». Установлена новая входная дверь, заменены окна и полы. На кухне хорошая газовая плита.

Житковичи, Гомельская область. Трешка за небольшие деньги или в обмен на авто

В военном городке в Житковичах продается трехкомнатная квартира за 35 826 рублей или 14 000 долларов. Продавец также согласен обменять квартиру на авто, жилье в Калинковичах или Мозыре.

Находится квартира на втором этаже панельной двухэтажки. Общая площадь — 80 м2, жилая — 47, есть восьмиметровая кухня, застекленный балкон. В 2020 году дом капитально отремонтировали, а состояние квартиры продавец оценил как «идеальное».

Ошмяны, Гродненская область. Однокомнатная «нормальная», с подвалом

Однушка в кирпичном доме на улице Кооперативной в Ошмянах выставлена на продажу за 49 901 рублей или 19 500 долларов.

Площадь жилья — 37 м2, комната — 20 м2. В квартире есть балкон, санузел раздельный. В прошлом году в доме прошел капитальный ремонт и состояние объекта продавец оценивает как «нормальное». Оценить квартиру самому не получится — фото в объявлении нет.

Указано, что в квартире остается бытовая техника, мебель, встроенные шкафы. Также установлены металлическая дверь, стеклопакеты, счетчики воды.

Шклов, Могилевская область. С натяжным потолком, новой сантехникой

В Шклове на улице 70 год Вялікай Перамогі продается однокомнатная квартира на пятом этаже панельки 1976 года постройки. За объект просят 29 569 рублей или

11 555 долларов, но возможен торг. Площадь стандартная: общая — 30 с небольшим «квадратов», чуть больше 17 м2 комната. Без балкона. Санузел совмещенный.

Отмечено, что в квартире сделан «отличный ремонт» и она готова к проживанию. Установлены стеклопакеты, счетчики воды, в ванной заменены трубы, унитаз, полотенцесушитель, смеситель, на полу и стенах уложена плитка. В комнате и на кухне натяжной потолок, карнизы, оклеены стены, на полу линолеум. Заменены межкомнатные двери.

Столбцы, Минская область. Туалет на улице, огород под окном

Самая дешевая квартира в Столбцах Минской области продается за 20 344 рубля или 7950 долларов. Это двухкомнатное жилье на улице Магистральной в одноэтажном «сталинском» кирпичном доме с колоннами. В доме есть общий коридор, который объединяет выходы из трех квартир.

Общая площадь квартиры почти 30 м2, две изолированные комнаты занимают чуть больше 23 м2, кухня — 5,3 м2. Высота потолков — 3,05 метра.

Отопление газовое. Из удобств — на кухне умывальник, телефон, рядом с квартирой есть кладовка. А вот в туалет придется ходить на улицу. Ванная комната, судя по плану, в квартире не предусмотрена. Поэтому мыться, судя по всему, придется ходить в местную баню.

Как дополнительный бонус — небольшой огород под окнами и деревянный гараж рядом с домом.

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