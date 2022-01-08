Могут ли инопланетные бактерии захватить Землю? 2 8.01.2022, 13:43

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Эксперты оценили вероятность такого сценария.

Профессор из Университета Макгилла в Монреале Энтони Риккарди не так давно заявил, что инопланетные бактерии могут находиться в различных образцах, доставляемых на Землю из космоса, но человечество к этому не готово. Корреспондент Milliyet спросил о масштабе опасности астрофизика из НАСА доктора Умут Йылдыз.

Вероятность прибытия на Землю внеземных бактерий вместе с космическими аппаратами — один из вопросов, широко обсуждаемых в последнее время. Эксперты отмечают, что на сегодняшний день в космосе не обнаружено никаких организмов и о биологическом риске речи не идет. Конечно же, пока…

Профессор инвазионной биологии из Университета Макгилла в Монреале Энтони Риккарди (Anthony Ricciardi) заявил, что в будущем инопланетные бактерии могут находиться в различных образцах, доставляемых на Землю из космоса, и мы не готовы к этому. Возможен ли такой сценарий? Астробиолог, доктор, преподаватель Озге Кахраман Ылыккан (Özge Kahraman Ilıkkan) и турецкий астрофизик из НАСА, доктор Умут Йылдыз (Umut Yıldız) сделали важные пояснения Milliyet на этот счет (перевод — inosmi.ru).

Если инопланетные организмы достигнут Земли…

Напомнив, что в космосе пока не обнаружено никаких организмов, доктор Озге Кахраман Ылыккан отметила: «Если в космосе и есть вид, который мы еще не открыли на нашей планете и, следовательно, о существовании которого мы не знаем, и он является настолько устойчивым к космическим условиям, что может достичь Земли с помощью космического корабля, отдельный вопрос заключается в том, насколько он сможет адаптироваться к жизни на Земле».

Кроме того, космические аппараты при возвращении на Землю подвергаются воздействию высоких температур, поэтому организмам опять же известных нам форм будет трудно выдержать эти температуры, подчеркнула эксперт.

«На разных планетах может быть микробная жизнь»

Говоря о вероятности того, что любой инвазивный вид, встречающийся на другой планете, является микробным и похож на земные бактерии, доктор Ылыккан рассказала: «Согласно нашим знаниям на сегодняшний день и наблюдениям на нашей планете, мы думаем, что наш последний общий предок, которого мы называем LUCA (Last common ancestor), был микроорганизмом. Если на другой какой-нибудь планете сформировалась жизнь и это происходило аналогично механизму на нашей планете, то вполне вероятно, что там тоже существует микробная жизнь».

По словам эксперта, на Земле микроорганизмы, адаптировавшиеся к экстремальным условиям жизни, таким как высокая температура, высокая кислотность, высокая соленость, обычно принадлежат к группе микроорганизмов, называемых «археи», поэтому микроорганизмы с какой-либо другой планеты с высокой долей вероятности относились бы к группе «археи», нежели бактерий.

«Уничтожение человечества маловероятно»

Поясняя, что при таком сценарии вероятность уничтожения человечества очень низка, доктор Озге Кахраман Ылыккан подчеркнула: «Для этого необходимо много факторов. Например, способность микроорганизма вызывать заболевание человека связана с его адаптацией к жизни в человеческом организме. Если мы представим, что определенный микробный вид, который может жить на другой какой-нибудь планете, адаптировался к жизни там, то, для того чтобы он мог уничтожить человечество, потребуется много времени».

«Микроорганизмы могут мутировать в условиях космоса»

Вместе с тем в ходе некоторых экспериментов на Международной космической станции (МКС) бактерия под названием «salmonella enterica», вызывающая заболевание у людей, после воздействия космического излучения и негравитационной среды (в условиях МКС) усилила свои патогенные способности, отметила доктор Ылыккан. «Это заставляет нас задуматься о том, что в таких средах мутация и адаптация микроорганизмов могут происходить быстрее. Конечно, для подтверждения этой мысли необходимы дополнительные эксперименты и наблюдения», — сказала она.

«Для причинения вреда требуется очень длительное время»

Говоря о вреде организмов, неконтролируемо переносимых с Земли в космос, для возможной жизни там, эксперт заметила, что в прошлые годы в результате столкновения космического аппарата с поверхностью Луны находившиеся на его борту тихоходки, называемые «водяными медведями», могли распространиться по поверхности естественного спутника Земли, и продолжила: «Мы знаем, что водяные медведи устойчивы к высокому уровню радиации и засухе и до 30 лет могут оставаться в спячке в этих условиях. Однако эти существа не смогут продолжать свое существование, если не найдут воду, мох или лишайник, поэтому их выживание на Луне также не представляется возможным».

Доктор Ылыккан подчеркнула, что, для того чтобы организмы, неконтролируемо переносимые с Земли в космос, могли нанести вред возможной жизни там, они должны адаптироваться к местным условиям жизни. Но даже в этом случае для изменения или повреждения той экосистемы потребуется очень длительное время, добавила она.

Внеземная жизнь все еще исследуется

Астрофизик, доктор Умут Йылдыз, объясняя биологические риски, связанные с новыми космическими исследованиями, нацеленными на зоны с наиболее высокой вероятностью наличия жизни, отметил, что пока еще нигде, кроме Земли, никаких следов жизни не обнаружено, поэтому говорить о внешнем биологическом риске невозможно.

С другой стороны, при ответе на самый интригующий для многих вопрос «неужели мы одни во Вселенной» доктор Умут Йылдыз сказал, что внеземная жизнь исследуется с двух разных точек зрения: «Одна из них состоит в том, чтобы открывать издалека похожие на Землю экзопланеты, вращающиеся вокруг других звезд, и искать там следы разумной жизни, а другая — в том, чтобы искать следы жизни на близких к нам планетах и спутниках Солнечной системы. Во всяком случае мы считаем, что в Солнечной системе не может существовать другая разумная и комплексная жизнь, кроме нас. Поэтому в настоящее время мы ищем жизнь на Марсе, хотя бы простейшей формы».

Отправленный с этой целью на Марс в феврале этого года «Персеверанс» (Perseverence) ищет следы прошлой или настоящей жизни на Красной планете, напомнил доктор Йылдыз. «Новостей о наличии конкретных следов до сих пор нет. Поскольку мы пока не знаем, как может выглядеть возможный биологический риск, исходящий от другой планеты, на данный момент подготовка плана по защите от него будет осуществляться так же, как мы воспринимаем жизнь на Земле», — добавил он.

Космические аппараты создают биологическую угрозу

Эксперт упомянул о том, что биологической угрозы извне для человечества пока нет, однако существует биологическое загрязнение, которое люди создают в отношении космоса, и это загрязнение вызвано космическими аппаратами, отправляемыми человечеством в космос. «Даже если вы строите космические корабли в чистейших помещениях, протираете их спиртом или подвергаете термической обработке, очищая от всех видов микроорганизмов, и желаете отправить его в космос в максимальной чистоте, вместе с этими аппаратами в космос все равно отправляются некоторые мельчайшие виды бактерий и спор. Несмотря на то что космическая среда крайне непригодна для жизни, эти существа, называемые экстремофилами, продолжают цепляться за жизнь и в таких средах, как сильное излучение, чрезвычайно низкие или высокие температуры и так далее», — пояснил ученый.

Особое внимание уделяется защите от жизни с Земли таких планет и спутников с вероятностью наличия жизни, как Марс, Титан, Европа. Умут Йылдыз привел следующий пример: «Даже космический аппарат "Кассини" (Cassini), летавший с миссией вокруг Сатурна на протяжении 20 лет, хотя и считалось, что за это время микроорганизмы на его поверхности должны были погибнуть, был уничтожен в атмосфере Сатурна в силу вероятности падения на спутники Сатурна — Титан и Энцелад — в будущем. Потому что, если на этих спутниках есть жизнь, ее не хотели заражать существами с Земли».

Эти методы увеличивают загрязнение космоса!

По словам эксперта, загрязнение околоземной орбиты спутниками со временем становится все более серьезной проблемой. Это загрязнение увеличивается особенно с учетом большого количества спутников, запускаемых и выводимых на орбиту целыми группами. В качестве примера доктор Йылдыз обратил внимание на запуск около двух тысяч спутников Starlink и подчеркнул, что в конце проекта это количество стремятся увеличить до 42 тысяч.

«Конечно, поскольку Starlink — не единственный пример массового запуска спутников, эта цифра будет все время расти. Но хорошо то, что спутники не отправляют в космос, не предоставив план по их обезвреживанию по окончании срока службы. Иными словами, введено своего рода правило: когда околоземные спутники закончили свою работу, их сбрасывают в океан. Конечно, этот процесс варьируется от спутника к спутнику», — отметил Умут Йылдыз.

«В будущем выход в космос может быть полностью заблокирован»

Подчеркнув, что наряду с большим количеством действующих спутников еще более серьезной проблемой являются недействующие спутники и блуждающие в космосе небольшие фрагменты, оставшиеся от них, Умут Йылдыз продолжил: «Одной из причин, больше всего способствующих образованию такого мусора, служит проведение странами испытаний технологии, позволяющей взрывать собственные спутники с Земли. До настоящего времени такие испытания провели США, Китай, Индия и Россия. Последнее такое испытание осуществила Россия 15 ноября, поразив с Земли свой спутник "Космос-1408"».

С другой стороны, возникло по меньшей мере 1,5 тысячи объектов, за которыми необходимо следить, и в будущем эта опасность может затруднить выход в космос, предупредил эксперт. «Каждый объект, достигающий скорости 30 тысяч километров в час, будет представлять опасность как для тех спутников, которые находятся на орбите, так и для будущих спутников. Чтобы заранее предвидеть такие риски, США отслеживают каждый объект величиной более пяти сантиметров на орбите. Если столь опасные испытания будут проводиться чаще или если развитые страны в случае войны будут взрывать спутники друг друга, то в будущем выход в космос может быть полностью заблокирован», — обратил внимание Умут Йылдыз.

«Если космический мусор начнет причинять вред космонавтам…»

Так какие же работы ведутся для уборки космического мусора? Умут Йылдыз ответил на этот вопрос так: «На самом деле на сегодняшний день эта уборка идет медленно, поскольку опасность еще не слишком велика и сегодня находится на контролируемой стадии. Европейская комиссия и Япония провели тестовые миссии по уборке мусора. С высокой долей вероятности эти работы могут ускориться, когда мусор начнет причинять вред спутникам или космонавтам».

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