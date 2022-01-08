закрыть
8 января 2022, суббота, 15:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Комитет нацбезопасности Казахстана сделал неожиданное заявление о племяннике Назарбаева

6
  • 8.01.2022, 14:07
  • 14,370
Комитет нацбезопасности Казахстана сделал неожиданное заявление о племяннике Назарбаева

Информация противоречит опубликованным ранее в казахстанских СМИ сведениям.

Племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш продолжает занимать должность первого замглавы комитета нацбезопасности, заявили в КНБ.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Первым заместителем так же и работает», — сказали в пресс-службе КНБ.

Ранее политолог Аркадий Дубнов со ссылкой на свои источники сообщил, что Назарбаев находится в Китае, а его племянники задержаны. «Подтверждается информация об аресте в Дубае Кайрата Сатыбалды, племянника бывшего президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Также есть сведения о задержании его младшего брата Самата Абиша, бывшего первого заместителя главы КНБ Казахстана», — написал Дубнов.

О снятии с должности замглавы КНБ племянника Назарбаева ранее писали и казахстанские СМИ.

В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Жыве Казахстан!
Жыве Казахстан! Ирина Халип
Шесть целей рабочих на 2022 год
Шесть целей рабочих на 2022 год Артем Черников
В Новый год - к свободе!
В Новый год - к свободе! Наталья Радина
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей Андрей Санников