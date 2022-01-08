Комитет нацбезопасности Казахстана сделал неожиданное заявление о племяннике Назарбаева

Комитет нацбезопасности Казахстана сделал неожиданное заявление о племяннике Назарбаева6
- 8.01.2022, 14:07
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Информация противоречит опубликованным ранее в казахстанских СМИ сведениям.
Племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш продолжает занимать должность первого замглавы комитета нацбезопасности, заявили в КНБ.
Об этом сообщает «Интерфакс».
«Первым заместителем так же и работает», — сказали в пресс-службе КНБ.
Ранее политолог Аркадий Дубнов со ссылкой на свои источники сообщил, что Назарбаев находится в Китае, а его племянники задержаны. «Подтверждается информация об аресте в Дубае Кайрата Сатыбалды, племянника бывшего президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Также есть сведения о задержании его младшего брата Самата Абиша, бывшего первого заместителя главы КНБ Казахстана», — написал Дубнов.
О снятии с должности замглавы КНБ племянника Назарбаева ранее писали и казахстанские СМИ.
В Казахстане происходит революция, протесты охватили всю страну.