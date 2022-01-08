«Просвещенные» тираны 8.01.2022, 14:47

1,858

Леонид Гозман

Интересные времена наступают.

Президент Токаев, сказал ожидаемое — бандиты, мол, террористы, все из-за рубежа, а помогали им независимые СМИ и их забугорные хозяева, — пишет на «Эхо Москвы» российский политолог Леонид Гозман. — Про террористов из-за рубежа — это стандарт.

У всех диктаторов, как только народ проявляет неблагодарность, возникает естественная мысль, что неблагодарности народ научили какие-то злые люди за границей — а как еще?

У нас это, обычно, американцы, у Лукашенко — поляки и литовцы, ну а Токаев еще не успел придумать, кто? Впрочем, это не важно. Чуть утрясется и они все сформулируют, а НТВ или RT поможет им разоблачительный фильм сделать. «Анатомия протеста — Казахстан» — много нового узнаем.

Но кроме этой очевидности он выдал и нечто поражающее воображение. Отдал я, сказал этот интеллигентный человек в очках, приказ стрелять по бандитам на поражение без предупреждения. Занавес!

Поскольку протестующий человек — бандит, в понимании господина Токаева — не всегда вешает себе на шею табличку «бандит», то предполагается, по-видимому, что войска верные господину Токаеву и/или войска контингента ОДКБ будут стрелять по кому пожелают.

А кого убьют, тот и есть бандит и враг многонационального народа Казахстана. Их, военных, за столь скрупулезное выполнение миротворческих функций тоже могут убивать (а там сын вашей соседки, не забывайте), но про это господин Токаев сказать забыл или не успел. А наши, которые российских солдат туда послали, во имя величия Родины за ценой не постоят.

То, что господину Токаеву мало статьи «Измена Родине», которую в будущем трибунале ему предъявят за приглашение в страну иностранных войск для борьбы со своим народом, и он сам просит дополнить ее обвинением в убийствах, говорит, думаю, о крайней усталости, накопившиеся за эти бурные дни. Не уверен, правда, что трибунал сочтет это обстоятельством, смягчающим вину.

Но вот, что интересно. Господин Токаев профессиональный дипломат, полжизни провел в Европах, в дикости и кровожадности замечен не был. Наоборот, от него ждали пусть и осторожной, но вестернизации. А он: «огонь на поражение»!

Но ведь он не один такой европеец с боезапасом. Долго жил в Британии и нынешний глава Сирии Башар Асад. Окулист, между прочим, власти и вовсе не хотел. От него тоже ждали смягчения, а он совершает столь масштабные злодеяния, что папа его, Хафез Асад, позавидовал бы.

Да и великий вождь Северной Кореи Ким Чен Ын учился в школе в Швейцарии, увлекался музыкой и ничем, вроде не отличался от своих сверстников, кроме, разве что, толщины. И что, сильно его европейский бэкграунд помог корейцам?

А объясняется все это тем, что главная черта тирана — это даже не стремление к жестокости, которые многие из них искренне считают вынужденной, а презрение к собственному народу.

Да, надо бы, как там, в Европе — по себе, по своему опыту, мол, знаю, как это хорошо работает — но народ у нас (в Сирии, в Казахстане, в России) не тот. Дай ему волю, да еще и голосовать позволь, он же разнесет все. Вот и приходится просвещенному европейцу, что Асаду, что Токаеву, становится палачом. Такая уж тяжелая им доля выпала.

И кажется мне, что тема эта не чужда и нашему великому лидеру. Ганди, как он справедливо заметил, умер, но есть, есть еще, с кем поговорить. Поговорить, посмотреть, как там у них получается, да и сделать у себя то же самое! Не скучные времена наступают!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».