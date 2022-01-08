ВКЛ: история расцвета белорусского государства 8.01.2022, 14:59

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Когда начался «золотой век» могущественной державы?

Многие белорусы до сих пор считают, что наша государственность берет свое начало с 1919 года, когда большевики образовали БССР. Однако, за долго до этого, в средневековье, существовала могущественная белорусская держава – Великое Княжество Литовское. Попытаемся разобраться в прошлом «исторической Литвы», пишет tio.by.

В письменных источниках «Литва» впервые вспоминается под 1009 годом в анналах немецкого городка Кведлинбурга в записи о гибели католического миссионера Брунона на границе Литвы и Руси. Предполагают, что название это произошло от небольшой речки Летовки, впадающей в Вилию. Земли же эти находились между реками Неманом и Вилией и принадлежали одному из племен восточных балтов.

По уровню социального развития они отставали от соседних славянских племен и некоторое время находились в зависимости от довольно влиятельного в те времена Полоцкого княжества. Балты были хорошими воинами, и в XII веке их не раз призывали на службу во время военных походов полоцкие, витебские и минские князья. Но к середине XIII века некогда сильные княжества рассыпались на целых ряд небольших.

Трудные были времена тогда: с севера наступали немецкие рыцари, охваченные жаждой новых земель, с юга постоянно угрожали татаро-монголы. Обеспечить свою безопасность в одиночку княжества не могли. Необходим был единый центр, способный объединить вокруг себя большинство земель. Среди претендентов на эту роль были и полоцкие князья, и галицко-волынские. Но история распорядилась иначе.

Еще в середине XIII века стал набирать силу некогда совсем неприметный, практически отрезанный от торговых путей город – Новогрудок. Расположенный на возвышенности, вдалеке от кровавых границ с крестоносцами и монголо-татарами, Новогрудок стал одним из самых безопасных городов своего времени.

И потянулись сюда богатства, которые в свою очередь давали силу и власть. Именно здесь разыгрывались события, которые в будущем положили начало новой державе – Великому Княжеству Литовскому, Русскому и Жемойтскому. А первым князем – ее создателем – стал князь Миндовг. Ему удалось объединить несколько земель, образовав тем самым княжество Литовское и Новогородское. Не стоит забывать, что летописная «Литва», включала в себя восточные земли современной Литвы и северо-западную часть Беларуси.

Сегодня довольно серьезной проблемой стала путаница с географическими и этнографическими названиями, а также несоответствие их современного значения и исторического. Так, название «руский» или «русин» в Средние века подразумевало главным образом людей православного вероисповедания, проживавших в Восточной Европе.

После возвышения Московского княжества, которое объявило себя центром Руси и собирателем «земель руских», в противовес ей жители Великого Княжества Литовского стали подчеркивать существование Руси Литовской. Своих соседей они начали называть «московитами», «москалями», «москвой», а себя соответственно «литьвинами», «литвинами», «литвой».

«Руськими людьми» по-прежнему именовали себя лишь жители современной восточной Беларуси и Смоленщины. И это не имело ничего общего с современным смыслом слова «русский». Итак, в XIII веке сложились самые благоприятные условия для возникновения нового политического центра в Восточной Европе – ослабло влияние Галицко-Волынского княжества, а немецкий Тевтонский орден, стремившийся колонизировать эти земли, еще не набрал политической мощи. Со временем к княжеству Литовскому и Новогрудскому стали присоединяться и другие княжества.

Современные историки полностью опровергают теорию, возникшую еще в XIX веке и господствовавшую в советское время, о том, что белорусские земли были завоеваны литовскими князьями. Нет никаких оснований утверждать, что балты и славяне в данном регионе воевали. Княжества, располагавшиеся на территории современной Беларуси, присоединялись к Литовскому княжеству через брачные союзы, заключение договоров, сохраняя свою автономию. Таким способом в конце XIII – начале XIV века к Литовскому присоединились Полоцкое, Витебское и Менское княжества, добавив к названию молодого государства слово «Руское».

Свое полное название «Великое Княжество Литовское, Русское и Жемойтское» оно получит только в XV веке, когда жемойтская шляхта начнет требовать признания своей автономии. Но это случится уже после Великой войны 1409–1411 годов. Свое федеративное строение княжество сохранит практически до XVI века, когда согласно реформе 1565 года вся территория государства будет разделена на воеводства. Первоначальной резиденцией великих князей был Новогрудок. С 1323 года новой столицей по инициативе великого князя Гедимина стала Вильня. Официальным государственным символом в 1384 году был признан герб «Погоня», а государственным на долгие столетия стал старобелорусский язык.

Так, на протяжении нескольких веков формировалась территория одного из самых больших государств в Восточной Европе – Великого Княжества Литовского. К моменту смерти великого князя Ольгерда княжество занимало территорию от Балтийского до Черного морей с севера на юг («от моря до моря») и от Берестейщины до Смоленщины с запада на восток. Таким образом, в состав ВКЛ входили все современные белорусские земли, которые являлись самым сердцем княжества. Во главе княжества стоял великий князь.

Начав объединение земель вокруг Новогрудка, еще первый князь Миндовг стремился противостоять наступавшей угрозе с севера и запада – немецким рыцарско-монашеским орденам, которые на протяжении нескольких столетий оставались главным врагом Великого Княжества Литовского.

В 1377 году умер великий князь литовский Ольгерд. Его смерть нарушила политическое равновесие в княжестве. В свое время Ольгерд был женат дважды: его первой женой была княжна Мария Витебская, а второй – княжна Ульяна Тверская. От этих двух браков у Ольгерда родилось 12 сыновей.

Еще при жизни князя его сыновья получили уделы в разных частях страны. Согласно традиции наследником великокняжеского престола должен был стать старший сын от первого брака Андрей, который к этому времени княжил в Полоцке. Однако великим князем был провозглашен старший сын от второй жены – Ягайло. Историки предполагают, что это событие явилось результатом интриг второй жены Ольгерда Ульяны. Братья Ягайлы были не согласны с таким решением отца. Началась борьба за власть.

"Погоня" ВКЛ

Тевтонский орден внимательно следил за тем, что происходило в княжестве. Разгоревшаяся борьба открывала огромные возможности для интриг. Междоусобицы ослабляли мощь государства и делали его легкой добычей для ордена. Ситуация осложнялась тем, что младший брат Ольгерда Кейстут, который пользовался большой популярностью в княжестве, особенно в Берестейских, Городенских землях и в Жамойтии, имел свои виды на княжеский престол. Ему удалось взять в плен Ягайлу и провозгласить себя великим князем. Однако Ягайла организовал переворот и хитростью заманил Кейстута и его сына Витовта в Крево.

Там они были схвачены и заточены в башне замка, где Кейстута задушили подосланные убийцы. Витовту же удалось бежать. Чтобы отомстить за смерть отца, он начал искать заступничества у недавнего врага – Тевтонского ордена. Ордену такое положение дел было весьма на руку, потому крестоносцы с охотой пошли на заключение союза с Витовтом. Согласно договору Витовт обещал принять католичество, стать вассалом ордена и даже отдать крестоносцам Жемойтию. Вновь запылали города и деревни в Великом княжестве Литовском. Однако Витовт быстро понял, сколь высока цена помощи ордена и пошел на примирение с Ягайлой. В результате Витовт вернул себе Берестье, Городню и Подляшье.

Борьба за власть продолжалась. Андрей Полоцкий по-прежнему предъявлял свои претензии на престол. А положение Ягайло оставалось довольно шатким: претензии братьев, набеги татар, войны с крестоносцами и московскими князьями, представлявшими серьезную угрозу. Тогда Ягайло обратил свой взор в поисках поддержки за границы княжества. И тут судьба подкинула ему необычайно удачную карту. В 1382 году умер польский король Людовик, оставив после себя лишь 10-летнюю дочку Ядвигу.

А 35-летний на тот момент Ягайла был все еще не женат. Союз двух крупных государств Восточной Европы казался выгодным для всех. Тому способствовало наличие общего врага – Тевтонского ордена, закрывавшего доступ в Балтийское море, а соответственно, к морским торговым путям. Раньше польские купцы принимали активное участие в транзитной торговле. Товары, доставлявшиеся в Краков из Венгрии, они везли по Висле в Гданьск, а оттуда морем во Фландрию (историческая область, располагавшаяся на севере Франции, юго-западе Нидерландов и части Бельгии) и другие заморские страны.

Обратно польские купцы привозили сукно, вина, южные фрукты и переправляли их в Венгрию. С захватом орденом польского Поморья торговцы лишились всех этих возможностей. Ягайло обещал Польской короне помощь ВКЛ. Польская шляхта также надеялась получить новые владения в Великом Княжестве Литовском. Католическое духовенство мечтало расширить свое влияние на земли княжества. А Ягайло было необходимо окончательно и бесповоротно сломить своих политических соперников и укрепить свое право на престол.

Польская сторона очень хорошо понимала, насколько Ягайло нуждается в их короне и потому стала диктовать свои условия. Речь уже шла не об объединении двух равноправных государства, а о фактическом поглощении Польским королевством Великого княжества Литовского. Ягайло, видимо, полагал, что главное – получить корону, а со всем остальным можно будет разобраться позже. Потому он принял все условия и в 1385 году в Кревском замке был подписан акт унии между Польским Королевством и Великим княжеством Литовским, которая более чем на 400 лет объединила исторические судьбы этих двух государств.

Заключение Кревской унии стало неожиданным ударом для Тевтонского ордена. Он по-прежнему претендовал на Жемойтию и потому основные усилия крестоносцы направили на разрушение мешавшей их планам унии. В 1389 году они с великой готовностью вновь приняли и поддержали Витовта, оказав военную помощь в его борьбе с Ягайлой в 1390–1391 годах. А после того, как в 1392 году Ягайло пошел на уступки и заключил с Витовтом соглашение, сделав его своим наместником в Великом княжестве Литовском, Орден взял под свое покровительство брата Ягайлы Свирдригайла – готового продолжить борьбу за престол.

Еще около 20 лет крестоносцы терроризировали население Великого Княжества Литовского, доходя порой даже до Берестья. Следует заметить, что Берестье (современный Брест) уже тогда был довольно крупным и процветающим городом. Здесь проживало около 2 тыс. человек. Широкую известность имели берестейские ярмарки. В это время тут существовали гостиный двор и кафедральная Николаевская церковь. В декабре 1409 года в Берестейском замке проходило тайное совещание теперь уже польского короля Ягайло и великого князя Витовта, касавшееся вопросов подготовки к войне против Тевтонского ордена. Приняла участие в Грюнвальдской битве и берестейская хоругвь.

Не менее процветающим городом была в начале XV века и Городня (совр. Гродно), которая также была еще и важным центром политической жизни ВКЛ. В это время город состоял из замка у истоков Немана и его притока Городничанки, окольного города и целого ряда посадов (около Борисоглебской на Коложе, Малой, Пречистенской церквей на Подоле).

Всего к началу XV века в Городне существовало 5 каменных церквей, что свидетельствует о значимости города. Помимо перечисленных выше были также Воскресенская на окольном городе и Верхняя на городском дединце. С 1280-х годов и вплоть до Великой войны 1409–1411 годов на Городню и ее околицы рыцари Тевтонского ордена совершили более 20 нападений.

В начале XIV века главным защитником города был каштелян замка Давыд Городенский, приходившийся зятем великому князю Гедимину. Для защиты от нападений крестоносцев были возведены две линии городских укреплений. Городенская хоругвь также приняла участие в сражении на Грюнвальдском поле. Но фактически ни один белорусский город не мог развиваться в нормальных условиях из-за постоянных военных набегов крестоносцев, которые грабили, убивали и уводили в плен местных жителей. Потому необходимо было решить эту проблему раз и навсегда.

Грюнвальдская битва

Насколько история Тевтонского ордена после Грюнвальдской битвы – это история заката рыцарской державы, настолько история Великого Княжества Литовского в XV–XVI веках – это период расцвета.

Победив своего давнего и весьма грозного врага, княжество, наконец, получило возможность некоторое время спокойно развиваться. Конечно, с юга по-прежнему угрожали татары, а с востока все больше и больше доставляло беспокойство набиравшее мощь Московское государство. Но союз с Польским королевством доказал под Грюнвальдом свою состоятельность и на долгие века определил направление развития Великого Княжества Литовского. Впереди у них была еще ни одна славная победа!

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