New York Times показала схему расположения российских войск у границ с Украиной

New York Times показала схему расположения российских войск у границ с Украиной6
- 8.01.2022, 15:29
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Карта составлена на основе спутниковых снимков, данных разведки и независимых военных аналитиков.
Газета New York Times опубликовала примерную схему расположения российских военных и техники на границе с Украиной. Карта составлена на основе спутниковых снимков, данных разведки и независимых военных аналитиков. Согласно ей, российские войска окружают Украину с трёх сторон. Со стороны Беларуси атака на Украину не рассматривается, сообщает euroradio.fm.
На карте отмечены основные скопления российских войск с артиллерией, танками и другой техникой. По оценкам украинских военных, уточняет "Громадское", на неподконтрольном Донбассе находятся 32 тысячи боевиков, которые подчиняются России. Также возле оккупированных Луганской и Донецкой областей якобы располагаются как минимум 20 тысяч российских военных.
По последним данным украинских властей и иностранных чиновников, на границе с Украиной находятся около 100 тысяч военных. Согласно спецслужбам США, в плане наступления на Украину России будет задействовано 175 тысяч военных. Разведчики предполагают, что возможная агрессия может произойти в январе-феврале 2022 года.
Правда, пишет New York Times, что несмотря на мнение аналитиков, пока не понятно, будет ли Владимир Путин осуществлять атаку.