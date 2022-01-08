Мухтар Аблязов: Я уверен, что белорусы свалят Лукашенко 8.01.2022, 16:25

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Диктатор уже чуть ли не на коленях стоял.

Форум свободной России провел в прямом эфире дискуссию в связи с событиями в Казахстане.

Спикерами были: сооснователь Форума свободной России Гарри Каспаров, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, казахстанский политический и общественный деятель, один из лидеров оппозиции Мухтар Аблязов.

Мухтар Аблязов рассказал, как во время работы с населением приводил в пример ситуацию в Беларуси: «Изменения, перемены делает обычно 3-5%. Основная масса людей аполитична. Они говорят «мы вне политики». Но они даже не понимают, что это невозможно. Мы сразу показывали, вот смотрите – белорусы – молодцы, они могут. Да, они сейчас проиграли. Но они вывели сотни тысяч людей. И Лукашенко рыдал, плакал, на коленях чуть ли не стоял. Видите – вы можете».

Также политик оценил перспективы протеста: «И сейчас, даже если будет временное затишье на какой-то короткий период, не то чтобы успокоят – силой запугают людей, но это ненадолго. Так я считаю, что в Беларуси – то же самое. Революция в сознании людей уже произошла. Вопрос теперь в том, чтобы это сознание поднялось на следующий уровень, сделали белорусы еще один шаг. Я уверен, что белорусы свалят [режим Лукашенко – прим. Ред.]. И это будет в ближайшем обозримом будущем. Репрессии не помогут. В Казахстане та же самая ситуация. Советский Союз построить невозможно. Люди стали другими. Будет борьба».

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