Как сейчас выглядит центр Минска в районе Немиги 4 8.01.2022, 15:47

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Обрушение моста привело к перекрытию сразу двух важнейших столичных транспортных артерий.

Обрушение пешеходной части моста на проспекте Победителей над улицей Немига привело к перекрытию сразу двух важнейших столичных транспортных артерий. Попутно затронуты и другие прилегающие улицы, пишет сайт abw.by.

"Наша задача в течение дня завершить демонтаж обрушившихся конструкций. За неделю — разобрать весь путепровод. Строительство нового будет начато оперативно, но работы займут несколько месяцев. Они будут вестись круглосуточно" - приводят "Минск-Новости" слова заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича.

Это значит, что к изменению схемы движения в центре придется привыкать – а про пересечение Немиги и проспекта Победителей водителям и пассажирам наземного транспорта на время забыть.

Затрагиваемые происшествием улицы перекрыты за 200-500 м до пересечения Немиги с проспектом Победителей. Так, по Немиге автомобилисты могут проехать лишь до перекрестка с Романовской слободой и Городским Валом.

Последняя улица приняла на себя и дополнительный поток пассажирского транспорта: некоторые маршруты перенаправлены по ней и проспекту Независимости.

Стоит обратить внимание на то, что от Городского Вала утром была перекрыта и улица Интернациональная, при этом стоянка на ней запрещена. Возможно, в ближайшие дни ее сделают дублером перекрытой части Немиги.

Сам проспект Победителей перекрыт на отрезке от перекрестка Ленина – Интернациональная и до ул. Мельникайте.

Впрочем, автобусы некоторых маршрутов пускают со стороны Веснянки до Немиги (и далее в сторону площади Богушевича).

Улица Максима Богдановича перекрыта у Троицкого предместья: транспорт перенаправляют на улицу Янки Купалы или Сторожовскую.

Видно, что для некоторых водителей перекрытие улиц стало неожиданностью. Не в курсе ночного происшествия и часть пассажиров общественного транспорта, а также пешеходов, которые на ходу придумывают варианты изменения маршрута – ведь некоторые пешеходные пути в районе моста (со стороны Верхнего города) также перекрыты.

В длинные выходные трафик небольшой, так что перекрытие даже столько востребованных автомобилистами улиц пока к никаким транспортным проблемам не привело. Но что будет в будние дни, особенно в часы пик? Скоро узнаем.

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