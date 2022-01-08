Налог с первой квартиры: о каких суммах идет речь? 3 8.01.2022, 16:05

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С 2022 года в Беларуси владельцы первых и единственных квартир все же будут платить налог, который раньше распространялся только на тех, у кого две и более квартиры. Это следует из опубликованных 4 января на Национальном правовом портале изменений в Налоговый кодекс, пишет realt.by.

Изменения в Налоговый кодекс внесены законом от 31 декабря 2021 № 141-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения». Он принят «палатой представителей» 21 декабря 2021 года и одобрен «советом республики» 22 декабря 2021 года.

Как следует из статьи 128 нового закона, теперь теперь налог на недвижимость должны платить все владельцы квартир, а не только владельцы двух и более квартир, как раньше.

Теперь для всех установлена единая ставка налога на недвижимость — 0,1% (раньше для владельцев двух и более квартир была повышенная ставка в 0,2%).

Власти называют это не новым налогом, а отменой налоговой льготы для владельцев одной квартиры. Более же чем двумя квартирами в Беларуси владеет около 215 тысяч налогоплательщиков.

Как сообщалось раньше, налог на недвижимость на стандартную квартиру площадью 60 м² в год составит от 27 рублей в райцентрах и до 48,6 рубля в Минске. Это сопоставимо с налоговой нагрузкой на владельцев жилых домов.

Как посчитать налог самому?

Налог рассчитывается так: берется 0,1% от расчетной стоимости 1 квадрата квартиры и умножается на площадь вашей квартиры. Расчетная стоимость метра квартиры указана на странице 205 в законе.

Согласно нового закона, расчетная стоимость метра в Минске на 1 января 2022 года — 810 рублей. Это значит, что за квартиру в 60 квадратов надо будет заплатить 48,6 рубля (0,81 умножить на 60). За однушку в 35,5 квадрата надо будет платить 28,755 рубля.

В областных центрах расчетная стоимость метра на 1 января 2022 года — 680 рублей. Получается, что за квартиру в 60 квадратов там надо будет платить 40,8 рубля. За однушку в 35,5 квадрата — 24,14 рубля.

Что по срокам уплаты и кого освободили от налога?

Чтобы избежать перерасчета налога на недвижимость, уплачивать его за 2022 год его нужно следующим образом. Не позднее 15 ноября 2022-го плательщик внесет авансовый платеж — 50% от суммы налога за 2022 год. Извещение от МНС придет плательщикам не позднее 1 сентября 2022 года. Не позднее 15 ноября 2023-го придется доплатить оставшуюся часть налога на недвижимость. Извещение о нем придет не позднее 1 сентября 2023 года.

Согласно нового закона, от уплаты налога на первую квартиру освободили пенсионеров, несовершеннолетних, членов многодетных семей, инвалидов 1 и 2 группы, недееспособных, военнослужащих (включая проходящих альтернативную службу), участников Великой Отечественной войны и тех, кто имеет право на льготное налогообложение согласно закону «О ветеранах».

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